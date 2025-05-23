"Тоді нас було тисячі. Тепер мільйони": 94-річний політв’язень отримав нагороду від ССО (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В’язниця, у якій Олещук провів екскурсію, тепер стала музеєм
Командування Сил Спеціальних операцій ЗСУ відзначило високою нагородою члена підпілля ОУН, колишнього політв’язня з Тернопільщини Ігоря Олещука. Він був нагороджений почесною відзнакою до Дня Героя за жертовність і неоціненний внесок в опір окупаційним силам.
Про це повідомили у пресслужбі ССО ЗСУ. Там було опубліковано відео, де Олещук показав "слідчий ізолятор" або, простіше кажучи, "в’язницю" НКДБ, в якій перебували ув’язнені й він, зокрема.
За його словами, в цьому місці одночасно знаходилося близько 22-25 осіб. У невеликих камерах було по кілька людей і спати доводилося всім "валетом". До туалету дозволялося ходити лише один раз на добу. Серед моторошних кімнат він показав також поодинокі карцери, куди поміщали тих, хто не хотів зізнаватись, коли з них вибивали свідчення. Зазвичай їм не давали стільця чи ліжко, щоб вони не могли спати, а з їжі давали лише хліб та воду.
Один раз на тиждень, як каже Олещук, ув’язнених виводили на прогулянку. Вони мали можливість "гуляти" 15 хвилин.
"Тут було таке кругле бетонне подвір’я і ми 15 хвилин по колу ходили", — згадує він.
Олещук розповів, що сидів у цій в’язниці 1948 року, як "малолітній в’язень". За його словами, його засудили до 25 років.
Варто зазначити, що наразі ця в’язниця стала музеєм. Олещук проводить у ній екскурсії та розповідає жахливі історії, які творилися у стінах цієї будівлі десятки років тому.
У ролику ССО також було показано момент нагородження 94-річного Ігоря Олещука почесною відміткою.
"Тоді нас було тисячі. Тепер нас мільйони. Вони заповідали нам сміливість. Ми увінчаємо її перемогою", — сказав він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про неймовірну історію підпільниці Лесі Паєвської, яка облаштувала схованку УПА під носом у НКВС.