"Тогда нас было тысячи. Теперь миллионы": 94-летний политзаключенный получил награду от ССО (видео)

Тюрьма, по которой Олещук провел экскурсию, теперь стала музеем

Командование Сил Специальных операций ВСУ отметило высокой наградой члена подполья ОУН, бывшего политзаключенного из Тернопольщины Игоря Олещука. Он был награжден почетным отличием ко Дню Героя за жертвенность и неоценимый вклад при сопротивлении оккупационным силам.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО ВСУ. Там же было опубликовано видео, где Олещук показал "следственный изолятор" или, проще говоря, "тюрьму" НКГБ, в которой находились заключенные и он, в том числе.

По его словам, в этом месте одновременно находилось порядка 22-25 человек. В небольших камерах было по несколько человек и спать всем приходилось "вальтом". В туалет разрешалось ходить только один раз в сутки. Среди жутких комнат он показал также одиночные карцеры, куда помещали тех, кто не хотел признаваться, когда из них выбивали показания. Обычно им не давали стул или кровать, чтобы они не могли спать, а из еды давали только хлеб и воду.

Один раз в неделю, как говорит Олещук, заключенных выводили на прогулку. У них была возможность "гулять" 15 минут.

"Тут был такой круглый бетонный двор и мы 15 минут по кругу ходили", — вспоминает он.

Олещук рассказал, что сидел в этой тюрьме в 1948 году, как "малолетний заключенный". По его словам, он был приговорен к 25 годам.

Скриншот видео.

Стоит отметить, что сейчас эта тюрьма стала музеем. Олещук проводит в ней экскурсии и рассказывает ужасающие истории, которые творились в стенах этого здания десятки лет назад.

В ролике ССО также был показан момент награждения 94-летнего Игоря Олещука почетной отметкой.

"Тогда нас было тысячи. Теперь нас миллионы. Они завещали нам смелость. Мы увенчаем ее победой", — сказал он.

Игорь Олещук. Скриншот видео

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