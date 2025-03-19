Тут у підвалах розстріляли десятки людей, а сьогодні проводять концерти: де в Києві була катівня НКВС

Жовтневий палац у Києві – унікальна архітектурна пам'ятка з понад 170-річною історією, яка пройшла шлях від Інституту шляхетних дівчат до культурного центру національного значення, ставши свідком трагічних подій радянського періоду та відродившись як сучасний Міжнародний центр культури і мистецтв

Жовтневий палац, розташований у самому серці Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1, є одним із найвідоміших архітектурних символів міста. Його історія налічує понад 170 років і багата різними подіями та трансформаціями.

Спочатку побудований як Київський інститут шляхетних дівчат у 1842 році за проєктом Вікентія Беретті, палац пройшов шлях від освітнього закладу до одного з найбільших культурних центрів України. Але його стіни памятають і дуже трагічні події.

Історія та архітектура

Будівля була спроєктована у стилі ампір, з коринфською колонадою та гранітними сходами. Спочатку інститут займався вихованням дівчат із дворянських родин, ставши важливим центром культури та освіти у 19 столітті. Серед його випускниць були видатні діячки культури, такі як Олена Пчілка та Наталія Забіла-Врубель.

Радянський період та Друга світова війна

Після революції 1917 року будівля колишнього Інституту шляхетних дівчат зазнала значних змін у своєму призначенні та використанні. У 1930-х роках тут розмістилося управління Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) України, яке перетворило підвали будівлі на місця катувань і допитів. Ці підвали стали свідками трагічних подій, під час яких тисячі людей, серед яких були видатні українські діячі, письменники, актори та вчені, зазнали тортури та розстрілу. Тіла багатьох жертв таємно вивозили до Биківнянського лісу, який став трагічним місцем пам'яті.

Під час Другої світової війни будівля використовувалася німецькою армією як штаб-квартира гестапо. У вересні 1941 року під час відступу радянських військ Київ зазнав масштабної пожежі, спричиненої вибухами на Хрещатику. Будівля інституту вціліла лише тому, що підвали не були заміновані, але сама споруда зазнала значних пошкоджень від пожежі та подальших бомбардувань під час звільнення Києва в 1943 році.

Реконструкція Жовтневого палацу

У 1952 році розпочалася масштабна реконструкція Жовтневого палацу, яка тривала до 1958 року. Під час робіт були знайдені обгорілі людські кістки та залишки камер для катувань — моторошні свідчення трагічного минулого. Над відбудовою працювали видатні діячі культури та мистецтва, такі як Максим Рильський, Володимир Сосюра та Андрій Малишко.

Сучасний Жовтневий палац

Сьогодні Жовтневий палац є Міжнародним центром культури і мистецтв Федерації профспілок України. Його глядацька зала вміщує понад дві тисячі осіб і приймає численні заходи: концерти, виставки, конференції та фестивалі. На сцені палацу виступали як українські, так і світові знаменитості. За понад 60 років понад 40 мільйонів осіб побували на різноманітних культурно-мистецьких заходах палацу.

Жовтневий палац став символом відродження і нової епохи для Києва, поєднуючи трагічне минуле з сучасним культурним життям міста. Його унікальна архітектура та багата історія роблять його однією з найважливіших пам'яток Києва.

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