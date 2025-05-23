Росія заявила про атаку тисячі українських дронів: авіаексперт пояснив, яка мета Києва

Удари по різних регіонах РФ мають на меті, зокрема, психологічно вплинути на населення

Україна завдає ударів безпілотниками по різних регіонах Росії, щоб продемонструвати, що війна торкається кожного. Концентрація атак на Москві та області має на меті посилити тиск на російське керівництво.

Про це "Телеграфу" повідомив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Він зазначив, що Київ не завдає прицільних ударів по одному заводу, наприклад, дронів чи запчастин, тому що "більшість безпілотників збивають ще на підльоті до цілі".

Співрозмовник уточнив, що БПЛА можуть літати з різних напрямків, іноді — до однієї цілі, але не в таких масах, щоб повністю їх знищити. "Зрозуміло, що їх запускають не по одному об'єкту. Наразі відомо, що пробують показати росіянам максимально, що війна — не лише в телевізорі", — додав Романенко.

За словами експерта, удари по різних регіонах — від Москви до Брянська, Курська, Криму — мають на меті не лише фізично пошкодити об'єкти, а й психологічно вплинути на населення. Він зазначив, що через дії ППО безпілотники можуть бути відхилені від цілей і потрапляти навіть у житлові райони, що допомагає розвіяти ілюзію безпеки серед жителів Росії.

"Кожен може опинитися під ударом. Вони (росіяни — ред.) вважають, що війна там, на Донбасі, а значить, їх це не стосується. А коли прилітає, скажімо так, по військовому об'єкту, ти розумієш, що наступного разу через РЕБ він може й по твоєму будинку впасти", — сказав пан Валерій.

Авіаексперт також відзначив, що на політичне керівництво Росії найбільше впливає думка жителів Москви та області, саме тому Україна концентрує частину ударів саме на цих регіонах.

Контекст

За даними російського Міноборони, під час масованого нальоту українських безпілотників з 20 по 23 травня було збито 1 177 дронів, з яких 788 — поза зоною активних бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 23 травня Росія знову зазнала масованої атаки ударних БПЛА. Повідомлялося про удари по Рязані, Іванову, Тулі та передмістях Москви.