В Росії дрони атакували важливий для армії завод. Що про нього відомо (фото та відео)

Його продукція, зокрема, необхідна для виробництва РЕБ

Болхівський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") в Орловській області Росії в ніч на середу, 21 травня, потрапив під атаку. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.

Про вибухи на БЗПП повідомив Telegram-канал Exilenova+. Там опублікували відео моменту атаки, зняте очевидцями. У місцевих пабліках також писали про небезпеку атаки БПЛА. Росіяни у коментарях пишуть, що ніч була гучною.

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Російська влада заявила, що "все добре"

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що над регіоном "знищено" 37 БПЛА. Він додав, що "ушкоджень та постраждалих немає, на місцях події ведуться оперативні перевірки". Варто зазначити, що представники влади РФ регулярно брешуть та перекручують факти.

Болхівський завод — важливий елемент ВПК РФ

Завод розташований у місті Болхов Орловської області в 55 км на північ від Орла. Підприємство є важливим елементом російської військової промисловості, там ведеться розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури. Зокрема — мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки та "вічні батареї" для радіоелектронної апаратури.

Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів. БЗПП співпрацює з концерном "Сузір'я" та іншими структурами Оборонно-промислового комплексу.

НА БЗПП накладено міжнародні санкції, проте він продовжує активно працювати. Підприємство має близько 700 співробітників Щорічно випускається до 3 млн приладів.

Зразки частини продукції Болхівського заводу напівпровідникових приладів

Як повідомляв "Телеграф", 7 травня безпілотники атакували Москву та Московську область. Було зафіксовано вибухи та падіння уламків збитих російською протиповітряною обороною дронів.