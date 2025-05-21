Дрони кошмарили росіян у Москві: що відомо про наслідки атаки (відео)

Частина аеропортів призупиняли посадку та вильоти

У середу, 21 травня, невідомі дрони налетіли на Москву і область. Росіяни були вимушені закривати повітряний простір над столицею та частково над областю — вводити так званий план "Килим".

Як наслідок, були також введені тимчасові обмеження на посадки та зльоти літаків у аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Жуковський". Про це повідомляють росЗМІ, які також публікують кадри збиття дронів.

Атака почалась після 12 години дня за Києвом та попередньо тривала майже 2 години. Мер російської столиці Сергій Собянін у першу годину нальоту дронів звітував про "успішну роботу ППО". Російська протиповітряна оборона нібито збила 3 дрони.

Повітряний простір без літаків над Москвою та частиною області

За словами росіян, вони бачили збиття дрона над Подольськом та у Серпухові. Водночас місцеві ЗМІ писали, що уламки від двох безпілотників були помічені поблизу аеропорту "Домодєдово".

Подольськ та Серпухов на карті

Також атака дронів на Москву не пройшла безслідно для аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі, адже тут можлива зміна у розкладі рейсів і затримки.

Аеропорт "Пулково"

Нагадаємо, що у ніч проти 21 травня у Москві та області, як повідомлять росіяни, було нібито збито 6 дронів.

Раніше "Телеграф" писав, що дрони атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") в Орловській області Росії в ніч на середу, 21 травня.