Россия заявила об атаке тысячи украинских дронов: авиаэксперт объяснил, какова цель Киева

Удары по разным регионам РФ имеют целью, в частности, психологически повлиять на население

Украина наносит удары беспилотниками по разным регионам России, чтобы продемонстрировать, что война касается каждого. Концентрация атак в Москве и области направлена на усиление давления на российское руководство.

Об этом "Телеграфу" сообщил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он отметил, что Киев не наносит прицельных ударов по одному заводу, например, дронов или запчастей, потому что "большинство беспилотников сбивают еще на подлете к цели".

Собеседник уточнил, что БПЛА могут летать по разным направлениям, иногда — в одну цель, но не в таких массах, чтобы полностью их уничтожить. "Понятно, что их запускают не по одному объекту. Пока известно, что пытаются показать россиянам максимально, что война — не только в телевизоре", — добавил Романенко.

По словам эксперта, удары по разным регионам — от Москвы до Брянска, Курска, Крыма — преследуют цель не только физически повредить объекты, но и психологически повлиять на население. Он отметил, что из-за действий ПВО беспилотники могут быть отклонены от целей и попадать даже в жилые районы, что помогает развеять иллюзию безопасности среди жителей России.

"Каждый может оказаться под ударом. Они (россияне — ред.) считают, что война там, на Донбассе, а значит, их это не касается. А когда прилетает, скажем так, по военному объекту, ты понимаешь, что в следующий раз из-за РЭБ он может и по твоему дому упасть", — сказал он.

Авиаэксперт также отметил, что на политическое руководство России больше всего влияет мнение жителей Москвы и области, поэтому Украина концентрирует часть ударов именно на этих регионах.

Контекст

По данным российского Минобороны, во время массированного налета украинских беспилотников с 20 по 23 мая было сбито 1 177 дронов, из которых 788 — вне зоны активных боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 23 мая Россия снова подверглась массированной атаке ударных БПЛА. Сообщалось об ударах по Рязани, Иванову, Туле и пригородам Москвы.