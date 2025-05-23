Ніколи не робіть такого у мережі. За що і як податкова карає українців

Деякими особами може навіть зацікавитися Бюро економічної безпеки

Під час онлайн-торгівлі українці припускаються низки порушень, за які їх жорстоко карає Державна податкова служба. За що і які санкції фіскали накладають на громадян?

Адвокат Іван Маринюк з ЮФ "Ілляшев та партнери" перелічив "Телеграфу" найпоширеніші порушення, що їх виявляють податківці під час торгівлі у мережі.

Більше про це читайте у публікації: "Податкова взялася за контроль покупок в інтернеті: хто під загрозою і чому буде ще жорсткіше".

За словами юриста, це:

· Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації (без відкриття ФОПу чи юридичної особи).

· Не оподаткування отриманих доходів або їх оподаткування не в повному розмірі.

· Незастосування РРО/ПРРО.

"Питання законності такої діяльності залежить від можливості її кваліфікації як підприємницької діяльності. Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації є порушенням закону", — підкреслив Маринюк.

Він пояснив, що за умови виявлення незаконної підприємницької діяльності податківці можуть оштрафувати людину на 17—34 тис. грн з можливою конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини та грошей, одержаних внаслідок вчинення такого адмінправопорушення.

"Разом з цим можуть бути нараховані податки і збори на суми отриманих доходів як для суб’єкта загальної системи оподаткування: ПДФО (податок з доходів фізосіб) — 18%, воєнний збір – 5%, ЄСВ (єдиний соцвнесок) — 22%, а не знижені ставки оподаткування для ФОП на спрощеній системі оподаткування) та штрафні санкції. Штраф (від 10 — 50%) та пені на суми несплачених податків та зборів", — роз’яснив Іван Маринюк.

Ці ж податки та стягнення будуть нараховувати на 100% переказів, отриманих в оплату товарів/послуг, тобто на валовий дохід. Торговцю не дадуть можливості вирахувати тільки чистий прибуток — відняти витрати на виробництво, як це роблять ФОПи.

"Бувають випадки, коли особи здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації та сплати податків, при цьому отримують великі доходи від такої діяльності, що своєю чергою призводить до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах. У таких випадках такими особами може зацікавитись Бюро економічної безпеки, та у подальшому кваліфікувати їхні дії як ухилення від сплати податків, а за це передбачена вже кримінальна відповідальність", — додав у коментарі "Телеграфу" адвокат Leshchenko & Partners Данило Трясов.

Нагадаємо, раніше він пояснив, хто може торгувати без оформлення ФОПа.