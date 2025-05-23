Никогда не делайте такого в сети. За что и как налоговая наказывает украинцев

Некоторыми лицами может даже заинтересоваться Бюро экономической безопасности

В ходе онлайн-торговли украинцы допускают ряд нарушений, за которые их жестоко наказывает Государственная налоговая служба. За что и какие санкции фискалы налагают на граждан?

Адвокат Иван Маринюк из ЮФ "Ильяшев и партнеры" перечислил "Телеграфу" самые распространенные нарушения, которые обнаруживают налоговики во время торговли в сети.

Больше об этом читайте в публикации: "Налоговая взялась за контроль покупок в интернете: кто под угрозой и почему будет еще жестче".

По словам юриста, это:

· Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (без открытия ФОПа или юридического лица).

· Не налогообложение полученных доходов или их налогообложение не в полном размере.

· Неприменение РРО/ПРРО.

"Вопрос законности такой деятельности зависит от возможности ее квалификации как предпринимательской деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации является нарушением закона", — подчеркнул Маринюк.

Он пояснил, что при выявлении незаконной предпринимательской деятельности налоговики могут оштрафовать человека на 17—34 тыс. грн с возможной конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения такого админправонарушения.

"Вместе с этим могут быть начислены налоги и сборы на суммы полученных доходов как для субъекта общей системы налогообложения: НДФЛ (налог с доходов физлиц) — 18%, военный сбор – 5%, ЕСВ (единый соцвзнос) — 22%, а не сниженные ставки налогообложения санкции. Штраф (от 10 — 50%) и пени на суммы неуплаченных налогов и сборов", — разъяснил Иван Маринюк.

Эти же налоги и взыскания будут начисляться на 100% переводов, полученных в оплату товаров/услуг, то есть на валовой доход. Торговцу не позволят высчитать только чистую прибыль — вычесть затраты на производство, как это делают ФОПы.

"Бывают случаи, когда лица осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и уплаты налогов, при этом получают большие доходы от такой деятельности, что в свою очередь приводит к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах. В таких случаях такими лицами может заинтересоваться Бюро экономической безопасности, и в дальнейшем квалифицировать их действия как уклонение от уплаты налогов, а за это уже предусмотрена уголовная ответственность", — добавил в комментарии "Телеграфу" адвокат Leshchenko & Partners Даниил Трясов.

Напомним, ранее он объяснил, кто может торговать без оформления ФОПа.