Обслуговування ФОП може бути частково безкоштовним: який банк обрати та як відрізняються умови та тарифи

Monobank чи ПриватБанк для ФОП: що вигідніше?

Вибір банку для ведення бізнесу – одне з найважливіших рішень для підприємців. Від цього залежить зручність фінансових операцій, комісії за платежі та швидкість обслуговування.

Серед найпопулярніших варіантів для ФОПів в Україні – Monobank та ПриватБанк. Обидва банки пропонують зручний онлайн-сервіс, але мають свої особливості, які можуть стати вирішальними для вибору.

Відкриття рахунку

Monobank

Повністю онлайн-реєстрація через мобільний додаток.

Вимоги: реєстрація ФОП, оновлений ідентифікаційний номер.

Строк відкриття: за кілька хвилин повністю дистанційно.

ПриватБанк

Реєстрація онлайн з підписанням документів ЕЦП (електроний цифровий підпис) .

Додатково: забрати бізнес-картку у відділенні.

Строк відкриття: від доби до декількох днів.

Послуги та тарифи

Обслуговування

Monobank: безкоштовне

ПриватБанк: від 100 до 500 грн/міс.

Платежі та перекази

Monobank: безкоштовні в межах банку

ПриватБанк: платні

Еквайринг

Monobank: 1,7 %

ПриватБанк: від 1,3 %

Виплати на картки

Monobank: 0,5 %

ПриватБанк: від 0,75 %

Готівкове зняття

Monobank: 0,5 %

ПриватБанк: від 1 %

Каса для бізнесу

Monobank: відсутня

ПриватБанк: доступна

Зручність використання

Monobank

Цілодобова підтримка у чаті.

Відсутність фізичних відділень.

Простий мобільний додаток.

ПриватБанк

Інтернет-банкінг "Приват24 для бізнесу".

Відділення для вирішення складних питань.

Підтримка за телефоном та в чаті.

Monobank – ідеальний вибір для ФОПів, які ведуть бізнес онлайн та цінують швидкість і простоту в обслуговуванні.

ПриватБанк – краще підходить для підприємців, які потребують широкого спектру послуг, включаючи роботу з готівкою та фізичні відділення.

Залежно від потреб вашого бізнесу, вибір між Monobank та ПриватБанком допоможе вам оптимізувати витрати та зробити фінансові операції максимально комфортними.

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