Обслуговування ФОП може бути частково безкоштовним: який банк обрати та як відрізняються умови та тарифи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Monobank чи ПриватБанк для ФОП: що вигідніше?
Вибір банку для ведення бізнесу – одне з найважливіших рішень для підприємців. Від цього залежить зручність фінансових операцій, комісії за платежі та швидкість обслуговування.
Серед найпопулярніших варіантів для ФОПів в Україні – Monobank та ПриватБанк. Обидва банки пропонують зручний онлайн-сервіс, але мають свої особливості, які можуть стати вирішальними для вибору.
Відкриття рахунку
Monobank
- Повністю онлайн-реєстрація через мобільний додаток.
- Вимоги: реєстрація ФОП, оновлений ідентифікаційний номер.
- Строк відкриття: за кілька хвилин повністю дистанційно.
ПриватБанк
- Реєстрація онлайн з підписанням документів ЕЦП (електроний цифровий підпис) .
- Додатково: забрати бізнес-картку у відділенні.
- Строк відкриття: від доби до декількох днів.
Послуги та тарифи
Обслуговування
Monobank: безкоштовне
ПриватБанк: від 100 до 500 грн/міс.
Платежі та перекази
Monobank: безкоштовні в межах банку
ПриватБанк: платні
Еквайринг
Monobank: 1,7 %
ПриватБанк: від 1,3 %
Виплати на картки
Monobank: 0,5 %
ПриватБанк: від 0,75 %
Готівкове зняття
Monobank: 0,5 %
ПриватБанк: від 1 %
Каса для бізнесу
Monobank: відсутня
ПриватБанк: доступна
Зручність використання
Monobank
- Цілодобова підтримка у чаті.
- Відсутність фізичних відділень.
- Простий мобільний додаток.
ПриватБанк
- Інтернет-банкінг "Приват24 для бізнесу".
- Відділення для вирішення складних питань.
- Підтримка за телефоном та в чаті.
Monobank – ідеальний вибір для ФОПів, які ведуть бізнес онлайн та цінують швидкість і простоту в обслуговуванні.
ПриватБанк – краще підходить для підприємців, які потребують широкого спектру послуг, включаючи роботу з готівкою та фізичні відділення.
Залежно від потреб вашого бізнесу, вибір між Monobank та ПриватБанком допоможе вам оптимізувати витрати та зробити фінансові операції максимально комфортними.
Раніше "Телеграф" писав, що з 1 лютого в Україні запроваджують нові ліміти на перекази між картками: кого це стосується.