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Обслуговування ФОП може бути частково безкоштовним: який банк обрати та як відрізняються умови та тарифи

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
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Автор
ПриватБанк чи Monobank Новина оновлена 12 лютого 2025, 15:15
ПриватБанк чи Monobank. Фото Колаж "Телеграфу"

Monobank чи ПриватБанк для ФОП: що вигідніше?

Вибір банку для ведення бізнесу – одне з найважливіших рішень для підприємців. Від цього залежить зручність фінансових операцій, комісії за платежі та швидкість обслуговування.

Серед найпопулярніших варіантів для ФОПів в Україні – Monobank та ПриватБанк. Обидва банки пропонують зручний онлайн-сервіс, але мають свої особливості, які можуть стати вирішальними для вибору.

Відкриття рахунку

Monobank

  • Повністю онлайн-реєстрація через мобільний додаток.
  • Вимоги: реєстрація ФОП, оновлений ідентифікаційний номер.
  • Строк відкриття: за кілька хвилин повністю дистанційно.

ПриватБанк

  • Реєстрація онлайн з підписанням документів ЕЦП (електроний цифровий підпис) .
  • Додатково: забрати бізнес-картку у відділенні.
  • Строк відкриття: від доби до декількох днів.

Послуги та тарифи

Обслуговування

Monobank: безкоштовне

ПриватБанк: від 100 до 500 грн/міс.

Платежі та перекази

Monobank: безкоштовні в межах банку

ПриватБанк: платні

Еквайринг

Monobank: 1,7 %

ПриватБанк: від 1,3 %

Виплати на картки

Monobank: 0,5 %

ПриватБанк: від 0,75 %

Готівкове зняття

Monobank: 0,5 %

ПриватБанк: від 1 %

Каса для бізнесу

Monobank: відсутня

ПриватБанк: доступна

Зручність використання

Monobank

  • Цілодобова підтримка у чаті.
  • Відсутність фізичних відділень.
  • Простий мобільний додаток.

ПриватБанк

  • Інтернет-банкінг "Приват24 для бізнесу".
  • Відділення для вирішення складних питань.
  • Підтримка за телефоном та в чаті.

Monobank – ідеальний вибір для ФОПів, які ведуть бізнес онлайн та цінують швидкість і простоту в обслуговуванні.

ПриватБанк – краще підходить для підприємців, які потребують широкого спектру послуг, включаючи роботу з готівкою та фізичні відділення.

Залежно від потреб вашого бізнесу, вибір між Monobank та ПриватБанком допоможе вам оптимізувати витрати та зробити фінансові операції максимально комфортними.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 лютого в Україні запроваджують нові ліміти на перекази між картками: кого це стосується.

Теги:
#Бізнес #ПриватБанк #ФОП #Монобанк