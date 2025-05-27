В Україні обрали нового гетьмана, і це не Порошенко

Новий гетьман є генерал-полковником Козацьких Військ України

У Києві 24 травня відбулися збори Великої Козацької Ради, під час яких було обрано гетьмана України. Ним став засновник Бойового Гопака та верховний вчитель Пилат Володимир Степанович.

Захід проводили ГМ "Рада отаманів України", ДС "Координаційна рада об’єднаного Українського козацтва", ВГО "Козацька територія". Він проходив у приміщенні Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

"Радію, що причетний до цієї події як писар. Подія настільки важлива, що її значення повною мірою поки важко усвідомити. Зараз просто переповнюють емоції", — прокоментував на своїй сторінці у Facebook український вчений, літератор та історик Іван Забіяка.

Володимир Пилат (у центрі з булавою в руках)

Хто такий Володимир Пилат

Засновник стилю Бойовий Гопак, верховний вчитель та президент Міжнародної Федерації Бойового Гопака, повідомляється на сайті "Хмельницької бойової Федерації Бойового Гопака". Також він:

Член Ради з питань козацтва за президента України – Верховний отаман Міжнародної федерації Бойового Гопака;

Верховний Отаман Козацьких Військ України округу "Західна Україна";

Генерал-полковник Козацьких Військ України.

Народився у Львові 15 вересня 1955 року.

У 1962 році Володимир почав займатися спортивною гімнастикою, якою потім займався чотири роки. Потім він почав вивчати кіокушинкай-карате, годзю-рю, соні, карате-до (по Фунакоші та Накаямі), кік-боксинг, а також професійний бокс.

Паралельно з вивченням Східних та Західних бойових мистецтв упродовж п’ятнадцяти років займався Раджа-йогою, поглиблено вивчав Дзен-буддизм, філософію воїнів різних держав та бойових систем.

1985 року створив експериментальну школу з дослідження та вивчення бойової культури українського народу.

1990 року з метою легалізації діяльності щодо відродження українського козацтва та козацьких бойових мистецтв Володимир Степанович Пілат створив громадську організацію "Фольклорно-спортивна асоціація "Галицька Січ", на базі якої Бойовий Гопак розвивався протягом наступних семи років.

У 1997 році Пілат створив Центральну Школу Бойового Гопака.

*Бойовий гопак — це українське бойове мистецтво, розроблене на основі елементів традиційного козацького бою.

Володимир Пилат

2000 року Пілат запатентував Бойовий Гопак, як стиль бойового мистецтва, методику викладання, словосполучення "Бойовий Гопак", а також символ своєї школи (логотип).

Логотип

2003 року написав книгу Кодекс лицарської честі гопаківця.

2008 року у Львові, у видавництві "Сполом", вийшла книга Пілата "Бой".

Протягом липня 2011 року Володимиром Степановичем було проведено два всеукраїнські навчально-навчальні семінари на рівні майстерності "Жовтяк" та "Сокіл".

Гетьман України – деталі про цей статус

Гетьман — це посадова особа у Речі Посполитій, найвища військова та адміністративна посада у Козацькій державі, яка існувала у XVI—XVIII століттях. В історії України всього було близько 50 гетьманів, якщо говорити про всі періоди та території.

У наші дні статус Гетьмана в Україні не має юридичної чи офіційної сили. Але він використовується переважно у символічному чи культурному контексті.

У травні 2018 року на першій Всевеликій Раді Козацтв України було обрано Гетьманом козацтва всієї України Юрія Кармазіна. Йому вручили гетьманські атрибути: булаву, шаблю, печатку. На з’їзді були присутні понад 260 делегатів від козацтва з усіх областей України. Також були присутні гетьмани козацтва Болгарії Георги Христові, представники козацтва Німеччини, Словенії та Болгарії.

Ця подія мала символічне значення і була спрямована на відродження козацьких традицій та об’єднання козацьких організацій по всій країні.

2022 року Кармазін помер.

"Довго ж думали-гадали козаки після смерті Юрія Кармазина, який запам’ятався своїм генеральським мундиром в оточенні інших генералів із золотими погонами, так нехарактерними для традиційного українського козацтва. Хочеться сподіватися, що новообраний гетьман очистить козацтво від генеральщини і сам відмовиться від генерал-полковницьких лампас. Володимир Пилат — безумовний авторитет у царині бойового гопака і напевно один із найдостойніших лідерів сучасного козацтва. Отож бажаю йому успіхів у гетьмануванні", — пише сайт "УСІМ".

До цього, у 2005 році, третім Гетьманом було призначено колишнього президента України Віктора Ющенка. Про рішення зборів українських козаків про обрання Ющенка гетьманом було оголошено на Софіївській площі у Києві. Там зібралося понад 200 представників найвищого козачого складу всіх козацьких об’єднань країни. Козаки тримають прапори в руках.

Сучасне українське козацтво – безліч різноманітних організацій, які декларують вірність козацьким традиціям та захист політичних, економічних, культурних та історичних досягнень українського народу.

Наразі українське козацтво об’єднує понад 700 козацьких організацій (юридичних осіб) чисельністю понад 300 тис. людина. З них:

близько 40 організацій – міжнародні та всеукраїнські;

понад 255 – обласні, 263 – районні (районні у містах);

176 – міські.

На базі існуючих козацьких організацій сформовано близько 300 козацьких громадських формувань з охорони громадського порядку чисельністю 10 620 осіб, які співпрацюють із підрозділами Міністерства внутрішніх справ та інших заінтересованих міністерств.

Чому Порошенка називають Гетьманом

Насправді п’ятому президенту Петру Порошенку ніколи не надавали символічного статусу Гетьмана України. Однак у соцмережах, серед його прихильників, і не тільки це прізвисько стійко закріпилося.

У 2016 році навіть було створено петицію на сайті президента України, щоб офіційно зробити Порошенка Гетьманом. Однак із необхідних 25 тисяч голосів було набрано лише 104.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як насправді було озброєно козаків. Дослідження та історичні портрети доводять, що козацьке військо, особливо старшина, використовувало передові для свого часу захисні обладунки.