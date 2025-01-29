Мали навіть "бронежилети": історик розповів, як насправді були озброєні козаки

Дослідження та історичні портрети доводять, що козацьке військо, особливо старшина, використовувало передові для свого часу захисні обладунки

Козаки, як військовий клас, мали різноманітне озброєння та обладунки, які відповідали вимогам їхньої епохи. Серед них були й такі собі "бронежилети", хоча їх використання не було поширеним серед усіх козаків.

Історик Олександр Алфьоров розповів, що в основному, такі елементи захисту носили представники старшини, які мали більше ресурсів і можливостей для забезпечення себе належним обладунком. Цей аспект козацької історії заслуговує на детальніше дослідження та переосмислення в сучасному контексті.

Броня та озброєння козаків

Серед козаків існували різні типи захисту. Наприклад, старшина могла носити пластинчатий обладунок, який надавав хороший захист у бою. Інші козаки також використовували кольчуги, що були популярними в той час.

Факти про використання броні можна підтвердити портретами відомих гетьманів, таких як Юрій Хмельницький та Іван Самойлович, на яких вони зображені в обладунках. Це доводить, що козаки не були лише "людьми з голим пузом", як часто їх зображують у популярній культурі.

Козацька військова організація

Козацьке військо поділялося на різні підрозділи, кожен з яких мав своє озброєння.Тобто, козаки мали доступ до різних видів зброї. Вони використовували рушниці для стрільби на дальніх дистанціях, шаблі для ближнього бою, а також списі та луки. Це свідчить про те, що козаки були добре підготовлені до військових дій.

Козаки також мали доступ до артилерії, яка з'явилася в їхньому війську в середині XVI століття. Це дозволяло їм вести більш ефективні бойові дії проти ворога.

Отже, образ козаків як простих воїнів без належного захисту є спрощеним і не відповідає дійсності. Козаки були добре організованими військовими формуваннями з різноманітним озброєнням і обладунками, що відповідало вимогам того часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що турецький дослідник радив остерігатися козаків та захоплювався жіночою красою. Чому він був такої думки про Україну.