В Украине выбрали нового гетмана, и это не Порошенко

Новый гетман является генералом-полковником Козацких Войск Украины

В Киеве 24 мая прошло собрание Большого Козацкого Совета, в ходе которого был избран гетман Украины. Им стал основатель Боевого Гопака и верховный учитель Пилат Владимир Степанович.

Мероприятие проводили ГМ "Совет атаманов Украины", ГС "Координационный совет объединенного Украинского козачества", ВОО "Козацкая территория". Оно проходило в помещении Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, пишет "УСІМ".

"Радуюсь тому, что причастен к этому событию в качестве писаря. Событие настолько важное, что его значение в полной мере пока трудно осознать. Сейчас просто переполняют эмоции", — прокомментировал на своей странице в Facebook украинский ученый, литератор и историк Иван Забияка.

Владимир Пилат (в центре с булавой в руках)

Кто такой Владимир Пилат

Основатель стиля Боевой Гопак, верховный учитель и президент Международной Федерации Боевого Гопака, сообщается на сайте "Хмельницкой боевой Федерации Боевого Гопака". Также он:

Член Совета по вопросам казачества при президенте Украины – Верховный атаман Международной федерации Боевого Гопака;

Верховный Атаман Козацких Войск Украины округа "Западная Украина";

Генерал-полковник Козацких Войск Украины.

Родился во Львове 15 сентября 1955 года.

В 1962 году Владимир начал заниматься спортивной гимнастикой, которой затем занимался четыре года. Затем он начал изучать киокушинкай-карате, годзю-рю, соне, каратэ-до (по Фунакоши и Накаяме), кик-боксинг, а также профессиональный бокс.

Параллельно с изучением Восточных и Западных боевых искусств на протяжении пятнадцати лет занимался Раджа-йогой, углубленно изучал Дзен-буддизм, философию воинов разных государств и боевых систем.

В 1985 году создал экспериментальную школу по исследованию и изучению боевой культуры украинского народа.

В 1990 году с целью легализации деятельности по возрождению украинского козачества и козацких боевых искусств Владимир Степанович Пилат создал общественную организацию "Фольклорно-спортивная ассоциация "Галицкая Сечь", на базе которой Боевой Гопак развивался в течение следующих семи лет.

В 1997 году Пилат создал Центральную Школу Боевого Гопака. В этом же году решением Учредительного собрания Центральной школы Боевого Гопака Владимиру Пилату присвоено пожизненное звание Верховного учителя Боевого Гопака.

*Боевой гопак — это украинское боевое искусство, разработанное на основе элементов традиционного козацкого боя.

Владимир Пилат

В 2000 году Пилат запатентовал Боевой Гопак, как стиль боевого искусства, методику преподавания, словосочетание "Боевой Гопак", а также символ своей школы (логотип).

Логотип

В 2003 году написал книгу Кодекс рыцарской чести гопаковца.

В 2008 году во Львове, в издательстве "Сполом", вышла книга Пилата "Бой".

В течение июля 2011 года Владимиром Степановичем было проведено два всеукраинских учебно-учебных семинара на уровне мастерства "Жовтяк" и "Сокол".

Гетман Украины — детали об этом статусе

Гетман — это должностное лицо в Речи Посполитой, высшая военная и административная должность в Козацком государстве, существовавшая в XVI—XVIII веках. В истории Украины всего было около 50 гетманов, если говорить о всех периодах и территориях.

В наши дни статус Гетмана в Украине не имеет юридической или официальной силы. Но он используется в основном в символическом или культурном контексте.

В мае 2018 года на первом Всевеликом Совете Козачеств Украины был избран Гетманом казачеств всей Украины Юрий Кармазин. Ему вручили гетманские атрибуты: булаву, саблю, печать. На съезде присутствовало более 260 делегатов от казачества из всех областей Украины. Также присутствовали Гетман казачества Болгарии Георгы Христовы, представители казачества Германии, Словении и Болгарии.

Это событие имело символическое значение и было направлено на возрождение казачьих традиций и объединение казачьих организаций по всей стране.

В 2022 году Кармазин умер.

"Долго же думали-думали казаки после смерти Юрия Кармазина, запомнившегося своим генеральским мундиром в окружении других генералов с золотыми погонами, нехарактерными для традиционного украинского казачества. Хочется надеяться, что новоизбранный гетман очистит казачество от генеральщины и сам откажется от генерал-полковнических лампас. Владимир Пилат — безусловный авторитет в области боевого гопака и, наверное, один из самых достойных лидеров современного казачества. Поэтому желаю ему успехов в гетмане", — пишет сайт "УСІМ".

До этого, в 2005 году, третьим Гетьманом был назначен бывший президент Украины Виктор Ющенко. О решении собрания украинских казаков об избрании Ющенко гетманом было объявлено на Софиевской площади в Киеве. Там собралось более 200 представителей высшего козачьего состава всех козачьих объединений страны. Козаки держат в руках флаги.

Современное украинское козачество — множество разнообразных организаций, которые декларируют верность козацким традициям и защиту политических, экономических, культурных и исторических достижений украинского народа.

Сейчас украинское казачество объединяет более 700 козацких организаций (юридических лиц) численностью более 300 тыс. человек. Из них:

около 40 организаций – международные и всеукраинские;

более 255 – областные, 263 – районные (районные в городах);

176 – городские.

На базе существующих козачьих организаций сформировано около 300 казацких общественных формирований по охране общественного порядка численностью 10 620 человек, которые сотрудничают с подразделениями Министерства внутренних дел и других заинтересованных министерств.

Почему Порошенко называют Гетьманом

На самом деле пятому президенту Петру Порошенко никогда не присуждали символический статус Гетмана Украины. Однако в соцсетях, среди его сторонников, и не только, это прозвище стойко закрепилось.

В 2016 году даже была создана петиция на сайте президента Украины, чтобы официально сделать Порошенко Гетманом. Однако из необходимых 25 тысяч голосов было набрано только 104.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на самом деле были вооружены казаки. Исследования и исторические портреты доказывают, что козацкое войско, особенно старшина, использовало передовые для своего времени защитные доспехи.