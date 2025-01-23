Мали по 9 життів і заговорювали кулі? Правда і міфи про козаків-характерників в українській історії

Характерники — легендарні козаки-чаклуни, які за переказами володіли надприродними здібностями та відігравали важливу роль у козацькій культурі XVII століття

Козаки, особливо в контексті української історії, завжди асоціювались з відвагою, бойовими подвигами та певними містичними властивостями. Однією з найцікавіших фігур в козацькому фольклорі є характерники — особи, які, за переказами, володіли надзвичайними здібностями, такими як чаклунство або перетворення на тварин.

Проте, чи дійсно ці персонажі мали такі можливості, чи це всього лише народні міфи? Цікаві факти розповів історик Олександр Алфьоров.

Походження терміна "характерник"

Слово "характерник" походить від грецького слова "характер", що означає "знак" або "мітка". У середньовічній Європі це слово використовувалося для позначення людей, які мали певні магічні знаки на тілі, що свідчили про їх зв'язок з дияволом або чаклунством. В Україні ж характерниками називали козаків, які мали репутацію чаклунів. Наприклад, польський історик Барташ Папроцький у своїх записах згадував про козаків, які вміли "замовляти" кулі.

Характерники в історичних джерелах

В історичних документах XVII століття можна знайти численні згадки про характерників. Наприклад, священник Шимон Окольський описував, як козаки використовували магію для забезпечення успіху в битвах. В його щоденнику йдеться про те, що козаки розміщували "чарівниць" на дахах для замовляння на добру стрільбу. Ці факти свідчать про те, що чаклунство було невіддільною частиною козацької культури.

Чаклунство та його наслідки

Чаклунство серед козаків не обмежувалося лише бойовими ритуалами. Відомо також про випадки використання магії для особистих цілей. Наприклад, у поемі Мартіна Пашковського згадується про те, що козаки мали дев'ять душ — як коти — і могли повертатися до життя після смерті. Це підкреслює глибоке коріння віри в магію в українському фольклорі.

Відомі характерники

Серед найвідоміших характерників можна виділити:

Іван Сірко;

Семен Палій;

Іван Богун;

Іван Підкова;

Максим Кривоніс.

Проте найвідомішим характерником називають козака Мамая – ідеалізований образ козака-мандрівника, воїна, мудреця. Також, за переказами, майже всі козацькі гетьмани, кошові отамани та відомі полковники були характерниками.

Сучасний погляд на характерників

Сьогодні вивчення історії характерників викликає інтерес у багатьох дослідників. Деякі вважають їх міфічними персонажами, створеними для пояснення незрозумілого. Інші ж стверджують, що такі фігури мали реальне існування і відігравали важливу роль у культурі та соціальному житті українського народу.

Характерники залишаються загадковими фігурами в українській історії та культурі. Їх образи переплітаються з легендами та реальністю, створюючи унікальний міфологічний простір. Незалежно від того, чи були вони реальними чаклунами або просто персонажами народних переказів, їхній вплив на українську культуру ідентифікується до сьогодні.

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