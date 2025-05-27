"Валіза без ручки" і залежність від Китаю. П'ять причин, чому Путін не показав росіянам "перемогу" в Україні

Не схоже, що Росія може взяти Одесу, Харків чи будь-яке інше велике місто

Виповнилося 40 місяців повномасштабної війни в Україні, а Росія не може похвалитися захопленням жодного обласного центру, зате має величезні втрати живої сили і техніки, а також поглиблення залежності від Китаю.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Джон Лаф — експерт Центру нових євразійських стратегій (New Eurasian Strategies Centre) та Програми з питань Росії та Євразії в британському Chatham House. Він назвав п'ять причин, чому Путін не може продати населенню РФ т.зв. "перемогу".

Більше читайте у публікації: "Чого Путін досі не пробачив Зеленському, та який "папірець" мріє отримати від Трампа? Інтерв’ю з британським експертом".

За його словами, Путін має проблему з "перемогою". Він контролює 20% території України, а Україна продовжує чинити опір.

— Росіяни кажуть: це тому, що українцям допомагають США та НАТО. Але насправді — це набагато більше, аніж допомога. Українці цінують свою незалежність і суверенітет, готові йти на жертви заради цього. Припущення Путіна, що Україна підкориться в перші тижні вторгнення, було повністю спростоване, — каже аналітик.

Він нагадав, що росіяни втратили близько мільйона осіб загиблими й пораненими, більшу частину запасів старої радянської армії, тому прагнуть мати армію на основі моделі масової мобілізації. Вони зазнали впливу санкцій безпрецедентного масштабу, які без сумніву шкодять економіці. Хоча й не настільки, щоб змусити їх припинити війну.

— Росіянам довелося зробити себе значно більш залежними від Китаю, що, попри всю риторику про "партнерство без обмежень", — досить незручна ситуація, коли у РФ нема варіантів для балансування цих відносин, — каже британський політолог.

Щоб усе це пояснити, треба мати щось вагоме, щоб показати: ось чого ми досягли. Чесно кажучи, я поки не бачу, що це могло б бути. Не схоже, що Росія збирається взяти Одесу, Харків чи будь-яке велике місто — принаймні без колосальних зусиль. Поки нема жодних ознак того, що таке може статися, — наголосив аналітик Chatham House.

— Тож, що здобув Путін? Території на Донбасі, які не є особливо цінними для Росії. Те, що самі росіяни називають "валіза без ручки". Якщо йому не вдається показати, що Москва чогось досягла в Україні, тоді це має бути щось у відносинах зі США та НАТО. Можливо, Путін сподівається, що Трамп дасть йому більше. Безперечно, запевнення з боку Штатів, що Україна не вступить до Альянсу, — вже важлива річ.

Але поки це не зафіксовано письмово — це лише слова. Путін буде дуже зацікавлений у тому, щоб отримати від адміністрації Трампа якісь додаткові зобов'язання, — підсумував Джон Лаф.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що стоїть за претензіями Путіна до України.