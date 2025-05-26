"Днище вже просвічує". Аналітики пояснили, коли російський наступ видихнеться

Україна має шанс переломити хід війни восени? Експерти розповіли "Телеграфу" про ресурси РФ, нову тактику та основні цілі Путіна

Останнім часом у медіапросторі значно побільшало повідомлень-страшилок про те, що наступ на Харків, Суми уже почався, що росіяни прорвали кордон, вийшли на адмінкордон з Дніпропетровською областю тощо. У цьому їм, невідомо чи свідомо, але допомагають провідні західні ЗМІ, які публікують інформацію про нові можливості Росії, "смертоносну зброю", і що Україна ледь-ледь протистоїть військам РФ.

"Телеграф" розпитав експертів про те, чи справді наступ вже почався, що буде основною "фішкою" ворожих атак і чи є у ЗСУ достатньо ресурсів для оборони.

Політичний оглядач Дмитро Снєгирьов наголошує, що говорити про початок нового наступу некоректно: "Наступ не припинявся. Для того, щоб розпочати новий наступ, треба закінчити старий. Якщо за квітень місяць у нас територіальні втрати на рівні 170 квадратних кілометрів, то це свідчить про те, що наступ продовжується".

Військовий експерт Євген Дикий погоджується з цією оцінкою: "Десь коли восени 2023-го року стало зрозуміло, що все — ми досягли свого максимуму, ми забуксували в їхній обороні, застряли в цій лінії Суровікіна ("Лінія Суровікіна" або "лінія Фаберже" — фортифікаційні споруди РФ, які вони побудували після успішного контрнаступу України у 2022 році, на Харківщині, Донеччині, Луганщині — Ред.) От в цьому моменті вони перейшли до наступальних дій". За словами Дикого, пік ворожого наступу припав на минуле літо та осінь. Зараз росіяни практично "видохлись".

Основні напрямки ударів

Снєгирьов детально описав ворожі плани: "Основний напрямок удару окупантів на Донецькому напрямку – це не Покровський, а слов’янсько-краматорський, для загрози захоплення Костянтинівки з подальшим виходом на лінію Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка".

Експерт пояснює логіку російського командування: "Вирішують для себе декілька питань одночасно. Це, відповідно, контроль над промисловими містами, найбільшими в Донецької області, які наразі перебувають під контролем української сторони". Вони також не відмовляються від виходу на адмінкордони Донецької області, щоб хоч якось виправдати проведення СВО.

На Покровському напрямку ворог намагатиметься створити загрозу оперативного оточення українських підрозділів. "На Покровському напрямку вони будуть намагатися створити загрозу оперативного оточення, тобто фактичного блокування підрозділів Сил оборони України на цьому напрямку", — зазначає Снєгирьов.

"Щодо прогнозів, то вони можуть намагатись штурмувати промислові міста, такі як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Це міста, які фактично переходять одне в інше, агломерація. Плюс там же ж є панівні висоти, Карачун, — за*буться атакувати", — сказав Снєгирьов.

Крім того, є економічна логіка подальших наступальних дій. "Не дати можливості реалізації планів щодо видобутку українських надр згідно з підписаним зі Сполученими Штатами договором. В першу чергу мова йде про поклади сланцевого газу під Слов’янськом (так зване Юзівське родовище). Це одне з найбільших родовищ в Європі, яке дало би можливість Україні отримати енергетичну незалежність. "На жаль, ще в 2012 році питання розробки сланцевого газу було заблоковано всеукраїнським об'єднанням "Свобода" на політичному рівні. А в 2014 році не випадково Гіркін зі своєю бандою зайшов саме в Слов'янськ — щоб зірвати плани американського Shell щодо видобутку сланцевого газу.

Ресурси РФ майже вичерпані

Євген Дикий каже, що у РФ закінчуються запаси: "Вони вже зараз не просто воюють, а довойовують отими складами, які залишив Радянський Союз на час Третьої світової війни. Вони їх почали розконсервувати ще у 2022-му, наразі вони їх вже добирають".

Якщо запаси зброї РФ колись вважались бездонною дірою, то зараз, як каже експерт, "днище вже просвічує". За його оцінкою, технічних ресурсів у росіян залишилося критично мало: "В них реально заліза, ну, по деяких позиціях до осені цього року, по тих позиціях, де в них найкраще — ну, десь до літа наступного". Артилерії у них взагалі б не було, якби не Північна Корея, яка подарувала фактично рік бойових дій. Але не факт, що вона таке зробить вдруге.

Щодо людських ресурсів, то тут ситуація дещо краща для ворога: "Їх понад 600 тисяч наразі на фронті. А от з поповненням цих 600 тисяч вже великі проблеми. Вони вже на сьогодні не покривають свої втрати", тобто армія фактично сточується об нашу оборону.

"Ще можна робити вигляд, що все не так погано. І, власне, завдання їхньої армії зараз максимально робити нереальну картинку, що вона нібито така ж могутня, як була раніше. Що вона далі весь час в наступі, що повністю за ними ініціатива і так далі", — каже Євген Дикий, пояснюючи, що вміння росіян блефувати нікуди не поділось.

Росіяни міняють тактику

Армія РФ практично перестала використовувати бронетехніку на фронті. Але під час наступу їм треба якась "фішка", щоб заскочити нас зненацька.

Дмитро Снєгирьов стверджує, що росіяни змушені міняти свою тактику. "Вони міняють свою тактику, вони вже перестали використовувати бронетехніку, колісну техніку". Натомість військові РФ переходять на швидкісну техніку:"мото-авто техніка, це відповідно мотоцикли, мопеди, багі, легковий транспорт. Тобто все, що можна використати як розхідний матеріал, оскільки техніка миттєво знищується дронами. Плюс використовуватимуть FPV-дрони на оптоволокні".

Чим Росія здобуватиме перевагу на фронті

Російська Федерація має перевагу в авіабомбах, вона обов’язково продовжуватиме їх використовувати на фронті. "Основна перевага, яка дає можливість для тактичних успіхів" — використання керованих авіабомб, зазначає Снєгирьов.

Крім того, Євген Дикий попереджає про появу нового покоління ворожих дронів: "Вони зараз випробовують нове покоління дронів — от схожих ніби на Ланцети, але які вже не потребують участі оператора, які повністю на штучному інтелекті і самі собі вибирають цілі". За його словами, ці системи можуть стати серйозною проблемою влітку, оскільки не розрізняють військові та цивільні цілі.

Попри виклики, українські захисники також мають козирі. Снєгирьов каже, що після розмови Трампа з Путіним Європа зняла питання реекспорту, тобто постачання американської зброї з третіх країн, яке було поставлене на паузу ще за часів Байдена. "Це передача Австралією танків Абрамс, яка довгий час затягувалася. Нідерланди заявили, що на цьому тижні передадуть всі F-16".

Втім, Україні потрібно з користю використати час до осені, вважає Євген Дикий. "Якщо ми нарешті зараз по-справжньому займемося оцими речами, то тоді, коли восени їхня армія "видохнеться" — от тоді можна буде і помінятися з ними ролями".

Раніше "Телеграф" також писав, які "умови миру" Росія може передати Україні. Заяви Лаврова про майже готовий меморандум щодо завершення війни, скоріш за все, є обманним маневром.