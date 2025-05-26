Західні ЗМІ лякають бомбардуваннями України. До чого тут наступ Путіна і чи є вихід

На заході прогнозують похмурі перспективи для української ППО

Росія серйозно посилила бомбардування України. Нальоти дронів і ракетні атаки стають все жорсткішим і масовішим, а в західних ЗМІ з’являються панічні настрої з цього приводу. The Economist прогнозує "похмурі перспективи" для захисту українського неба. У Києва, мовляв, дедалі менше шансів на відбиття атак з цілої низки причин, тоді як Росія нібито лише посилює свої позиції на цьому напрямі. На чолі проблеми, на думку журналістів, стоїть російська балістика, дефіцит ракет, які можуть її збивати, та "шахедні" погрози. Все це на тлі нової політики США щодо України та туманних перспектив допомоги з боєприпасами для найсильнішої системи ППО на озброєнні Києва — Patriot.

"Телеграф" розбився у тому, яка зараз ситуація із захистом українського неба, а також які можуть бути виходи з неї.

Про що пише The Economist

Вижимка

Журналісти пишуть про посилення повітряних атак Росії останнім часом. При цьому в атаках помітна зміна обладнання, що використовується росіянами.

Однією з найголовніших проблем The Economist називає балістику:

її важко збивати через швидкість;

ракет, які можуть це робити мало.

У матеріалі вказується, що тільки запас ракет Patriot PAC-3, що скорочується, дає реальний шанс на перехоплення російських балістичних ракет.

Наскільки серйозною є проблема з дефіцитом боєприпасів

Журналісти зазначають, що Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot та їх PAC-3, збільшує випуск до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 менше, ніж нібито прогнозоване виробництво балістичних ракет Росією. Мовляв, Москва зібралася робити по 750 балістичних ракет на рік.

Більше того, джерело в уряді України оцінює, що Кремль має запас у 500 ракет. При цьому, як вказується у матеріалі, зазвичай для перехоплення російської балістичної ракети потрібно дві ракети-перехоплювача PAC-3.

Таким чином, британське видання підвоїть читача до того, що США виробляють ракет у рази менше, ніж потрібно Україні.

Проблема ще й у тому, пише The Economist, що Україна з пріоритету для адміністрації президента США при Байдені стала "одним із небагатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво" при Трампі.

"Навіть найдружнішій до Україні адміністрації (а ця не є) буде важко наздогнати російську загрозу. Україна запросила право виробляти власну версію PAC-3 за ліцензією, але знає, що це малоймовірно. Виробництво має початися в Німеччині, але тільки наприкінці 2026 року", — додає видання.

Ще однією проблемою, на думку авторів, є російські "шахеди":

їх стає більше (ЗМІ пише з посиланням на українську розвідку, що Росія планує збільшити виробництво дронів до 500 на день , що передбачає, що атаки роями по 1000 штук нібито можуть стати реальністю);

, що передбачає, що нібито можуть стати реальністю); нові тактики та версії "шахедів" (стверджується, що новітні моделі невразливі для РЕБ тому, що вони більше не покладаються на GPS. Керуються штучним інтелектом та використовують українські мережі інтернету).

Як пише видання, нещодавно в одному з "шахедів" нібито знайшли записку, імовірно, залишену співчуваючим російським інженером, в якій він натякав на новий алгоритм управління. У замітці говорилося, що дрони контролюються ботами на платформі соціальних мереж Telegram, які надсилають дані про політ і відео в режимі реального часу операторам-людям.

"Якщо поточні переговори про припинення вогню проваляться, що здається дуже ймовірним, підрозділам ППО доведеться нормувати свої перехоплювачі. Більше російських ракет і безпілотників пройдуть, щоб завдати ударів по містах, селищах та критично важливих галузях промисловості", — резюмують у ЗМІ.

Важливо розуміти контекст

Путін пішов у наступ. Літня операція росіян, за даними ЗСУ, вже розпочалася. Однак "наступ" в даному випадку має значно ширше значення, ніж рухи на фронті. Панічні статті у пресі, затягування переговорів та посилення бомбардувань, здається, дають привід припустити, що вони є очевидною частиною нового ривка кремлівського лідера.

Ще на початку травня інформпростір стали затоплювати приголомшливі статті від американських джерел, наприклад, про "наступ на Київ" та "Путін готує удар, щоб захопити все, що зможе".

Військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь у розмові з "Телеграфом" пояснював, що західна преса у цьому контексті – це не джерело інформації, особливо це стосується американських видань.

"Американська преса, особливо з приходом Трампа до влади, це більше маніпулятивний інструмент. Те, що називається "інсайдами" — це просто видумки або вкиди росіян", — вважає він.

Докладніше, до речі, про новий наступ росіян можна прочитати в матеріалі під назвою Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом".

У світлі цього особливо загадковою видається історія зі "співчуваючим російським інженером", який розкрив нову страшилку про нове диво-керування дронами за допомогою Telegram.

По-перше — це звучить дивною

По-друге — ситуація наводить на версію Самуся про вкиди росіян під час нового наступу;

По-третє — у західних ЗМІ під час війни із завидною регулярністю стали з’являтися підозрілі секретні документи Росії. Наприклад, у 2024 році до рук американських журналістів якимось чином нібито потрапили "надсеретні" файли Росії, де ніби між рядками читалися ядерні погрози НАТО від Путіна.

До речі, на "злив" із запискою вже відреагували і в Україні. Так, фахівець із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним Флеш у своєму Facebook висловив думку, що The Economist попався на вкид.

"Дуже шкода, що авторитетне видання пише не вірну інформацію", — пише він.

За даними Флеша:

Російські Шахеди не управляються я в польоті через Телеграм і не посилають нікуди відео трансляції через українські мережі мобільного зв'язку.

2. Шахеди не мають всередині штучного інтелекту

3. Шахеди, як і раніше, літають на основі сигналів супутникової навігації, і РЕБ на них впливає.

4. Жодної записки з Алабуги від "друзів інженерів з рф" ніхто ніколи не знаходив.

Цей підозрілий інсайд кидає тінь на весь панічний матеріал The Economist. Проте фактом залишається те, що росіяни справді посилили бомбардування України.

Що відбувається у небі

З початком 2025 року росіяни справді значно посилили свої повітряні атаки. Це не заперечує те, що вони можуть бути допоміжним тиском на Україну через залякування новим масштабним наступом, але й не виключає того факту, що для Києва це є проблемою.

Наприклад, у ніч на 26 травня росіяни влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС.

За даними ЗСУ, цієї ночі росіяни запустили по Україні 355 БПЛА і 9 крилатих ракет.

25 травня ворог атакував 298 БпЛА та 69 ракетами, включаючи балістику.

The Economist пише, що 25 травня кількість дронів стала рекордною. Якщо це так, то вже 26 травня росіяни значно побили рекорд, випустивши 355 дронів. При цьому важливо, шо не всі з них є ударними.

Тим не менше — за 2 доби 653 дрони та майже 80 ракет. ППО збиває більшість цілей. Балістику 25 травня збити не вдалося. І, судячи з усього, вдаватися в майбутньому це може все складніше. Справа в тому. що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону нещодавно заявив, що Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М". За його словами, йдеться про застосування радіолокаційних пасток. Через це системи Patriot можуть працювати менш ефективно.

І хоча можливість виробництва Росією 750 балістичних на рік, про що пише The Economist, поки не підтверджена, очевидно, що балістика та дрони зараз становлять серйозну небезпеку для України. Враховуючи те, що систем, здатних справлятися з балістикою, у ЗСУ не так багато. За імовірними даними, зараз Україна має 8 систем Patriot. Зеленський висловлював готовність навіть купити у США 10 Patriot, проте відповіді від США поки що не було. Більше того, виникають питання по строках постачання такої кількості ППО навіть якщо схвалять продаж.

Ще на початку року, коли над Україною нависла загроза назавжди втратити допомогу від США, "Телеграф" аналізував обстановку із системами ППО у ЗСУ. У матеріалі ми розписували, які засоби є у розпорядженні Сил оборони та чим Україна може замінювати американські системи.

Якщо коротко, то справлятися з балістикою може також франко-італійська система SAMP/T.

Характеристики

Дальність ураження літаків – 3-100 км,

Дальність ураження балістичних ракет — 3-35 км,

— 3-35 км, Висота ураження – 25 км,

Швидкість польоту ракети — середня 900-1000 м/с, максимальна 1400 м/с,

Довжина ракети – 4,9 м,

Стартова маса ракети – 510 кг,

Маса бойової частини – 15-20 кг.

На початок весни, за даними з відкритих джерел, Київ мав 2 комплекси SAMP/T (про підготовку до передачі другого ЗРК було повідомлено восени 2024 року)

І хоча на європейських партнерів Україна зараз може сподіватися більше, ніж на США, проте можливості у Європи наразі скромніші, ніж у Вашингтона. Більше того, як пише Le Monde, в України вже нібито не залишилося ракет до SAMP/T.

Що робити

Шахеди

Як пише Сергій Бескрестнов, насправді нові російські "шахеди" не такі наворочені, як про них пишуть на заході.

Що насправді у них є:

На шахедах встановлений трекер, який надсилає інформацію про місцезнаходження Шахеда і польотні дані (швидкість, висота). Показання надсилаються через телеграм-бот.

Для надсилання використовуються мережі мобільного зв'язку та сімкарти. Сім карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо сотні якщо не тисячі вже.

Як із цим боротися

"Ми, розуміючи все це, НЕ ДАЭМО Шахедам працювати через наші мережі мобільного зв'язку. Ще раз, Шахеди не керуються віддалено, у них немає такого функціоналу, вони просто намагаються передавати своє місце розташування", — пояснив він.

Балістика

"Телеграф" попросив прокоментувати статтю The Economist авіаексперта та заступника директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського.

Про "зливи" та інформаційний вплив

Експерт нагадав, що Росія воює не лише зброєю, а й інформаційними впливами.

"Основний інструмент — це доктрина Герасимова", — зазначив він.

Довідка: Доктрина Герасимова — зовнішньополітична програма, розробку якої поза Росією приписують російському воєначальнику Валерію Герасимову. Доктрина переосмислює сучасне поняття міждержавного конфлікту та військові дії, і ставить їх у один ряд з політичними, економічними, інформаційними, гуманітарними.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про спробу росіян якось вплинути психологічним тиском на Україну, то одним із інструментів є те, що, наприклад, Росія зазначає, що може збільшити виробництво своїх ракет або дронів. Росія навіть використовує для цього засоби ураження. Вони б’ють здебільшого за мирним населенням, щоб призвести до психологічного тиску".

Чи реальні цифри The Economist?

На думку Храпчинського, 750 балістичних ракет на рік для Росії це перебір.

"Але давайте не забувати, що є ще Іран і КНДР. Більше того, у перспективі у росіян такі цілі в будь-якому випадку є. Але наше завдання не рахувати ці ракети", — зазначив він.

А що робити?

Храпчинський вважає, що головне завдання України в цій ситуації — унеможливити збільшення кількості російських ракет, що випускаються.

"Або санкціями, або ударами по виробництвах (що зараз і відбувається)", — вважає експерт.

Також потрібна активна дипломатія.

"Брак засобів ППО призводить до неможливості перехоплення. Тому потрібна активна дипломатія для отримання нових засобів і посилення можливостей щодо забезпечення цих систем. Ми часто говоримо про ППО, але забуваємо про засоби радіолокації, які допомагають виявляти цілі. Тобто, ешелонована система з великою кількістю засобів радіолокації допомогла б нам суттєво покращити наші можливості", — пояснив він.

Якщо не Patriot?

У матеріалі the Economist йшлося про Patriot як про єдину можливість для перехоплення балістики. Проте є варіанти.

"Система SAMP/T передбачає перехоплення балістики. Навіть IRIS теж може це робити. Однак важливо розуміти, що ракети цими системами перехоплюються на останній стадії підльоту під час заходу на ціль і це ускладнює саме перехоплення. Тому ми говоримо, що нам потрібні більш сучасні стратегічні системи, які можуть перехоплювати цілі на найбільшій точці. Це системи за типом THAAD та Arrow", — пояснив Храпчинський.

Для довідки: THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності від компанії Lockheed Martin Missiles and Space. Докладніше про комплекс можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Arrow Arrow 3 або "Стріла-3" — це позаатмосферна гіперзвукова протиракета, спільно розроблена та вироблена Ізраїлем та Сполученими Штатами Америки. Проект створили компанії Israel Aerospace Industries та Boeing.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які "умови миру" Росія може передати Україні.