Кремль досі не готовий передати документ Україні

Росія продовжує зволікати з передачею проєкт меморандуму щодо припинення вогню Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що документ досі потребує підготовки, а робота над ним триває, хоча раніше у Росії говорили зовсім інше.

Заяви Пєскова передає пресслужба Кремля. Раніше речник Путіна вимушений був визнати відсутність конкретних термінів підготовки так званого "меморандуму" про припинення вогню на фронті. Водночас у Москві стверджують, що поки немає розуміння щодо місця та часу наступного раунду переговорів з Києвом.

"Росія поки що не передала Україні проєкт меморандуму щодо врегулювання, робота щодо нього триває, документ потребує підготовки", — сказав Пєсков.

При цьому глава МЗС Росії Сергій Лавров днями заявляв, що РФ передасть Україні свої умови миру відразу після завершення обміну полоненими за схемою "1000 на 1000". Він зазначив: "Як тільки завершиться обмін військовополоненими, на цей час ми будемо готові передати українській стороні проєкт такого документа, який російська сторона зараз завершує".

Обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" закінчився 25 травня. Домовленість про це було досягнуто під час переговорів у Стамбулі 16 травня, де сторони також узгодили обмінюватися документами з детальним викладенням бачення умов припинення вогню.

Пєсков також заявив нібито про продовження реалізації стамбульських домовленостей. При цьому Росія продовжує масовані атаки по Україні, застосовуючи різні види озброєння. У Кремлі користаються затягуванням переговорів щодо припинення вогню, аби убивати мирне населення України.

Також раніше "Телеграф" писав, що Пєсков побачив "спільні позиції" з Трампом і висловився про мирну угоду з Україною.