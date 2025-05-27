"Чемодан без ручки" и зависимость от Китая. Пять причин, почему Путин не показал россиянам "победу" в Украине

Не похоже, что Россия может взять Одессу, Харьков или любой другой крупный город

Исполнилось 40 месяцев полномасштабной войны в Украине, а Россия не может похвастаться захватом ни одного областного центра, но зато имеет огромные потери живой силы и техники, а также углубление зависимости от Китая.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Джон Лаф — эксперт Центра новых евразийских стратегий (New Eurasian Strategies Centre) и Программы по России и Евразии в британском Chatham House. Он назвал пять причин, по которым Путин не может продать населению РФ т.н. "победу".

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По его словам, у Путина проблема с "победой". Он контролирует 20% территории Украины, а Украина продолжает сопротивляться.

— Россияне говорят: это потому, что украинцам помогают США и НАТО. Но на самом деле это гораздо больше, чем помощь. Украинцы ценят свою независимость и суверенитет, готовы идти на жертвы ради этого. Предположение Путина, что Украина подчинится в первые недели вторжения, было полностью опровергнуто, — говорит аналитик.

Он напомнил, что россияне потеряли около миллиона человек погибшими и ранеными, большую часть запасов старой советской армии, поэтому стремятся иметь армию на основе модели массовой мобилизации. Они ощутили влияние санкций беспрецедентного масштаба, которые несомненно вредят экономике. Хотя и не так, чтобы заставить их прекратить войну.

— Россиянам пришлось сделать себя гораздо более зависимыми от Китая, что, несмотря на всю риторику о "партнерстве без ограничений", — довольно неудобная ситуация, когда у РФ нет вариантов для балансировки этих отношений, — говорит британский политолог.

Чтобы все это объяснить, нужно иметь что-то веское, чтобы показать: вот чего мы достигли. Честно говоря, я пока не вижу, что это могло быть. Не похоже, что Россия собирается взять Одессу, Харьков или любой крупный город, по крайней мере, без колоссальных усилий. Пока нет никаких признаков того, что такое может произойти, — подчеркнул аналитик Chatham House.

— Так что получил Путин? Территории на Донбассе, которые не особенно ценны для России. То, что сами россияне называют "чемодан без ручки". Если ему не удается показать, что Москва чего-то достигла в Украине, тогда это должно быть что-то в отношениях со США и НАТО. Может быть, Путин надеется, что Трамп даст ему больше. Безусловно, заверения со стороны Штатов, что Украина не вступит в Альянс, уже важная вещь.

Но пока это не зафиксировано в письменном виде — это только слова. Путин будет очень заинтересован в том, чтобы получить от администрации Трампа какие-либо дополнительные обязательства, — подытожил Джон Лаф.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что стоит за претензиями Путина к Украине.