Дурні, як пробка. Авіаексперт пояснив, чому "шахеди" не обійшли українську ППО

Система навігацію дронів через мобільних операторів "поклали" у дуже простий спосіб

Іранські ударні дрони Shahed-136 ("Герань-2") і їхні російські копії "Гербера" — це дуже прості технологічно літальні апарати. Виробники в РФ змогли модернізувати їхню систему наведення, однак українські військові та мобільні оператори знайшли протидію на них.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Він пояснив, чи варто вимикати базові станції мобільного зв’язку у разі російських дронових атак.

— Дрон "шахед" — це система, як казала моя бабця, дурна як пробка, тобто примітивна. Там є аеродинамічна поверхня і органи керування. Вони відхиляються туди-сюди. Закладена програма польоту: точка координати — така, висота — така. Наступна точка координат така, висота — така. Звернулися до GPS-приймача, відкоригували відхилення і полетіли в замовлену програмою точку. Більше нічого там нема, — каже авіаційний експерт.

За його словами, 2023 року росіяни почали більш-менш активно літати, використовуючи SIM-картки мобільного оператора "Київстар", тому ставили на свої апарати найпримітивніші модулі зв'язку.

— І там, де пропадав зв'язок (брали точку координати, висоту і маркер часу), — значить, у цьому місці збили дрон засобами мобільних вогневих груп (МВГ), ракетами або банкою з огірками. Це вже потім дізнавалися, — продовжує аналітик.

Він пояснив: коли росіяни накопичували статистику по місцях збиття, то розуміли, де стоять наші МВГ, після чого стали піднімати "шахеди" на висоту понад 2 000 м. А там, де стояли наші ЗРК, вони притискалися ближче до землі, щоб пізніше бути поміченими.

— Але потім це все закінчилося. "Київстар" з інформації від ППОшників, де летить, на короткі проміжки вимикав мобільний зв'язок у "сотах", таким чином питання було закрито, — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як МОУ наводить "шахеди" на цілі в Україні.