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Ці хитрощі Росії роблять масовані атаки ще небезпечнішими. До якої тактики вдається ворог

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Росія змінила тактику під час атак Новина оновлена 27 травня 2025, 10:46
Росія змінила тактику під час атак. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни почали експериментувати не тільки з комбінацією засобів ураження

Росія постійно удосконалю та придумує нові тактики для масованих атак по Україні. І ці зміни стосуються не тільки комбінованих ударів, а й дронових.

Про це розповів РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни почали експериментувати не тільки з комбінацією засобів ураження, а і з запуском БПЛА.

"Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах – понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп", – пояснює Ігнат.

Він наголошує, що основна ціль зміни тактики — якмога краще обійти українську протиповітряну оборону. Щоб це зробити, росіяни під час дронових атак намагаються атакувати здебільшого одну ціль, тобто місто. До прикладу, це яскраво демонструє атака у ніч на 26 травня на Старокостянтинові Хмельницької області. Адже саме туди Кремль спрямував основний акцент атаки БПЛА.

Ігнат додає, що до того ж росіяни значно посилили разом з запуском БПЛА типу "шахед" / "герань" запуск дронів-імітаторів без боєзаряду – "Пародія". Таким чином Росія намагається обійти систему ППО України, додавши "хибних" цілей. І наразі частка "Пародій" до ударних дронів становить приблизно 60 на 40: 60% – справжніх, 40% хибних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помилково оголосили повітряну тривогу через збій системи.

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