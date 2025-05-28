Вбивця шахедів: нова турель Sky Sentinel знищує ворожі дрони самостійно (фото)

Автономна турель Sky Sentinel із ШІ вже побувала на бойовому чергуванні

Кількість атак дронів Shahed зростає, тож українські інженери винайшли власну систему оборони на основі штучного інтелекту. Це турель Sky Sentinel.

Про турель розповіли United24. В перекладі назва зброї "Небесний страж". Це не звичайна турель. Вона працює автономно, під контролем штучного інтелекту. На ній встановлено важкий кулемет, який може обертатися на 360°.

Довідково:

Турель — це спеціальна конструкція, призначена для встановлення й використання у бою кулемета, малокаліберної гармати чи ракетної установки. Вона дозволяє наводити зброю в різних напрямках — як по горизонталі, так і по вертикалі.

Що відомо про ППО Sky Sentinel

Заявляється, що з "Небесного стража" можна поцілити у Shahed-136 або ж навіть вдвічі менший дрон на потрібній відстані. Здатна Sky Sentinel збивати і крилаті ракети. Максимальна швидкість цілі може становити 800 км/годину. Система збиває все, що підлітає — дрони-розвідник, камікадзе тощо.

Турель Sky Sentinel керується автоматикою / Фото: Микита Шандиба

Автоматизована турель не потребує втручання людини, окрім надання даних з радарів. Відрізняє ціль від птахів, враховує опір вітру та передбачає зіткнення дрона та кулі Sky Sentinel в режимі реального часу.

Де розробили турель та які є проблеми

Розробили та випробували Sky Sentinel в Україні, містить турель й іноземні деталі, зокрема для прицілювання. Найбільша проблема — можливість зміщення механізму. Навіть 1 мм зсуву може нівелювати високу точність стрільби. Інженери змогли подолати проблему. Прототип збив чотири дрони Shahed. Заявляється, що використовувати турель можна і при захисті міст, і на передовій. Дальність не розголошують. Наразі розробники намагаються масштабувати виробництво, щоб уникнути можливих проблем з механікою.

Турель Sky Sentinel отримує дані з радарів/ Фото: Микита Шандиба

Скільки потрібно турелей для захисту міста

Вартість одного блока — 150 000 доларів США. Щоб захистити місто може знадобитись від 10 до 30 турелей. Видання зазначає, що навіть таке оснащення дешевше, ніж використання традиційних систем ППО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Шахеди" керуються за допомогою GPS-навігації. Керувати ними в режимі реального часу неможливо.