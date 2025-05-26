1000 "шахедів" за ніч та економія ракет ППО: в The Economist попередили про посилення російських атак на Україну

У 2024 році росіяни виробляли близько 300 "шахедів" на місяць, а зараз вони випускають стільки ж за три дні

Українським Збройним силам, схоже, доведеться економити ракети для систем протиповітряної оборони на тлі того, що переговори про припинення вогню можуть провалитися, а російський режим нарощує виробництво ударних дронів – копій іранських "шахедів". Не виключається, що дуже скоро російські окупанти будуть здатні запускати по Україні тисячу ударних безпілотників за ніч.

Про це пише видання The Economist. У матеріалі зазначається, що рік тому росіяни могли запустити максимум 30 безпілотників по Україні за одну ніч. Зараз рахунок запущених та збитих Україною БПЛА йде на сотні щоночі.

Так, у ніч на 25 травня, готуючи чергову масовану ракетну атаку, росіяни запустили по Україні 298 ударних безпілотників, більшість з яких було нейтралізовано. Але у 2024 році росіяни виробляли близько 300 "шахедів" на місяць, а зараз вони випускають стільки ж за три дні. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти планують виготовляти до 500 дронів на день, а це означає, підкреслило видання, що удари по Україні із використанням 1000 дронів одночасно стануть реальністю.

З іншого боку, українські експерти зазначають, що заяви про запуск 1000+ дронів по Україні можуть бути елементом пропаганди. Російська збройова промисловість надає неправдиві звіти, оскільки керівники підприємств та генерали-куратори бояться покарань за правду. Проте збільшити виробництво дронів росіяни змогли – хоча й не так, як планували.

Більшою проблемою є те, що окупанти постійно модифікують "шахеди". Зараз Україну атакують безпілотники вже шостої модифікації. Україна вивчає уламки ліквідованих дронів, щоб з'ясувати, що росіяни там змінили. Українські інженери сказали у коментарі журналістам, що модифіковані дрони не бояться засобів РЕБ – принаймні, поки що – тому що вже не залежать від GPS. Безпілотники управляються за допомогою штучного інтелекту та здатні підключатися до мобільних мереж України. Також окупанти керують деякими з них через Telegram-боти та в режимі реального часу отримують дані про політ.

Полковник ЗСУ Денис Смажний сказав журналістам, що раніше дрони знищувалися переважно мобільні групи, озброєні кулеметами, ПЗРК та малокаліберною зенітною артилерією. Зараз безпілотники активно маневрують навколо цих груп, летять низко, щоб уникати виявлення, а перед тим, як атакувати місто, різко підіймаються на висоту в два, або два з половиною кілометри. Для знищення БПЛА зараз застосовують літаки, гелікоптери та дрони-перехоплювачі. Столиця все ще залишається найкраще захищеним містом: 95% російських дронів, які атакують Київ, збиваються на підльоті, зазначив високопоставлений український чиновник. Тільки 5% проривають оборону, і саме їхні уламки завдають великої шкоди.

Хоча збивати крилаті ракети та БПЛА Україна здатна "своїми силами", боротися з балістичними ракетами стає все складніше. Ворог активно застосовує балістику, тоді як в України мало систем Patriot, а боєприпасів до них ще менше. Виробництво ракет в США вкрай недостатнє: Lockheed Martin збільшила його до 650 ракет-перехоплювачів на рік, але це на 100 ракет менше, ніж Росія збирається виготовити балістичних ракет. Додає проблем неадекватна поведінка адміністрації президента США Дональда Трампа. Якщо так буде тривати й далі, Україні доведеться "раціонувати" ракети для ППО та розробити стратегію, у якій протиповітряну оборону потрібно буде поєднати з повітряним наступом і стримуванням.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну одразу кількома типами зброї – ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті є загиблі та постраждалі. Українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може повторно влаштувати комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До нової атаки уже може йти підготовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники. Варто зазначити, що ця атака вирізнялася не лише масовістю. Росіяни запустили дрони із "сюрпризом".