Глупые, как пробка. Авиаэксперт объяснил, почему "шахеды" не обошли украинскую ПВО

Система навигацию дронов через мобильных операторов "положили" очень простым способом

Иранские ударные дроны Shahed-136 ("Герань-2") и их российские копии "Гербера" – это очень простые технологически летательные аппараты. Производители в РФ смогли модернизировать их систему наведения, однако украинские военные и мобильные операторы обнаружили противодействие на них.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Он объяснил, следует ли выключать базовые станции мобильной связи в случае российских дроновых атак.

— Дрон "шахед" — это система, как говорила моя бабушка, глупая как пробка, то есть примитивная. Там есть аэродинамическая поверхность и органы управления. Они отклоняются туда-сюда. Заложенная программа полета: точка координат — такая, высота — такая. Следующая точка координат такая, высота — такая. Обратились к GPS-приемнику, откорректировали отклонения и полетели в заказанную программой точку. Больше ничего там нет, — говорит авиационный эксперт.

По его словам, в 2023 году россияне начали более или менее активно летать, используя SIM-карты мобильного оператора "Киевстар", поэтому ставили на свои аппараты самые примитивные модули связи.

— И там, где пропадала связь (брали точку координат, высоту и маркер времени), — значит, в этом месте сбили дрон средствами мобильных огневых групп (МОГ), ракетами или банкой с огурцами. Это уже потом узнавали, — продолжает аналитик.

Он объяснил: когда россияне накапливали статистику по местам потерь, то понимали, где стоят наши МОГ, после чего стали поднимать "шахеды" на высоту более 2 000 м. А там, где стояли наши ЗРК, они прижимались поближе к земле, чтобы позже быть замеченными.

— Но потом это все закончилось. "Киевстар" по информации от ПВОшников, где летит, на короткие промежутки выключал мобильную связь в "сотах", таким образом вопрос был закрыт, — подытожил Константин Криволап.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как МОУ приводит "шахеды" на цели в Украине.