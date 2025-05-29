Не виносить сміття вже 10 років. У Івано-Франківську чоловік перетворив квартиру на звалище (відео)
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Така поведінка називається синдром Плюшкіна, або патологічного накопичення
Деякі українці перетворюють свої помешкання на смітник, що дуже дошкуляє сусідам. Такий випадок трапився в Івано-Франківську.
Як повідомив Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7", на вулиці Чорновола чоловік накопичив у своїй квартирі гори сміття. Мешканці будинку №140 скаржаться, що у під'їзді жахливо смердить, сильна вологість та завелися таргани.
Вони розповіли, що чоловік не виносить сміття вже 10 років. Розв'язати питання не вдається, адже власник квартири-смітника, за словами сусідів, "кидається на людей". Іншим жителям будинку залишається сподіватися лише на розголос, який може допомогти залагодити проблему.
Вони показали відео з квартири. Сміттям завалено все — кімната, коридор, кухня та навіть санвузол. На підлозі стоїть вода.
Чому люди перетворюють свої квартири на смітник
Це явище має назву синдром Плюшкіна (або синдром патологічного накопичення). Він може мати різні причини — може виникати з кількох причин — психологічні чи соціальні.
Основні причини виникнення синдрому патологічного накопичення
- Психологічні травми або стрес. Після травмуючого досвіду — втрати близької людини, війни, розлучення, банкрутства тощо, людина може почати тримати речі як "якір", щоб відчути контроль або стабільність.
- Відчуття безпеки через речі. Деякі люди приймають речі як частину їхньої ідентичності або захисту. Вони бояться втратити щось "потрібне" або "цінне".
- Нездатність ухвалити рішення. В деяких викликає тривогу навіть проста дія — викинути пакет зі сміттям. Людина відкладає це рішення знову й знову, лишаючи все як є.
- Вікові зміни. У літніх людей патологічне накопичення іноді стає способом "зберегти минуле". Воно також може допомагати їм менше відчувати самотність.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі стареньку завалило сміттям у її квартирі. Рятувати жінку довелося місцевим мешканцям.