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Не виносить сміття вже 10 років. У Івано-Франківську чоловік перетворив квартиру на звалище (відео)

Автор
Олена Руденко
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Сусіди потерпають від антисанітарії у під'їзді
Сусіди потерпають від антисанітарії у під'їзді. Фото Колаж "Телеграф"

Така поведінка називається синдром Плюшкіна, або патологічного накопичення

Деякі українці перетворюють свої помешкання на смітник, що дуже дошкуляє сусідам. Такий випадок трапився в Івано-Франківську.

Як повідомив Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7", на вулиці Чорновола чоловік накопичив у своїй квартирі гори сміття. Мешканці будинку №140 скаржаться, що у під'їзді жахливо смердить, сильна вологість та завелися таргани.

Вони розповіли, що чоловік не виносить сміття вже 10 років. Розв'язати питання не вдається, адже власник квартири-смітника, за словами сусідів, "кидається на людей". Іншим жителям будинку залишається сподіватися лише на розголос, який може допомогти залагодити проблему.

Вони показали відео з квартири. Сміттям завалено все — кімната, коридор, кухня та навіть санвузол. На підлозі стоїть вода.

Чому люди перетворюють свої квартири на смітник

Це явище має назву синдром Плюшкіна (або синдром патологічного накопичення). Він може мати різні причини — може виникати з кількох причин — психологічні чи соціальні.

Основні причини виникнення синдрому патологічного накопичення

  • Психологічні травми або стрес. Після травмуючого досвіду — втрати близької людини, війни, розлучення, банкрутства тощо, людина може почати тримати речі як "якір", щоб відчути контроль або стабільність.
  • Відчуття безпеки через речі. Деякі люди приймають речі як частину їхньої ідентичності або захисту. Вони бояться втратити щось "потрібне" або "цінне".
  • Нездатність ухвалити рішення. В деяких викликає тривогу навіть проста дія — викинути пакет зі сміттям. Людина відкладає це рішення знову й знову, лишаючи все як є.
  • Вікові зміни. У літніх людей патологічне накопичення іноді стає способом "зберегти минуле". Воно також може допомагати їм менше відчувати самотність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі стареньку завалило сміттям у її квартирі. Рятувати жінку довелося місцевим мешканцям.

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#Івано-Франківськ #Квартира #Чоловік #Сміття