Не виносить сміття вже 10 років. У Івано-Франківську чоловік перетворив квартиру на звалище (відео)

Така поведінка називається синдром Плюшкіна, або патологічного накопичення

Деякі українці перетворюють свої помешкання на смітник, що дуже дошкуляє сусідам. Такий випадок трапився в Івано-Франківську.

Як повідомив Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7", на вулиці Чорновола чоловік накопичив у своїй квартирі гори сміття. Мешканці будинку №140 скаржаться, що у під'їзді жахливо смердить, сильна вологість та завелися таргани.

Вони розповіли, що чоловік не виносить сміття вже 10 років. Розв'язати питання не вдається, адже власник квартири-смітника, за словами сусідів, "кидається на людей". Іншим жителям будинку залишається сподіватися лише на розголос, який може допомогти залагодити проблему.

Вони показали відео з квартири. Сміттям завалено все — кімната, коридор, кухня та навіть санвузол. На підлозі стоїть вода.

Чому люди перетворюють свої квартири на смітник

Це явище має назву синдром Плюшкіна (або синдром патологічного накопичення). Він може мати різні причини — може виникати з кількох причин — психологічні чи соціальні.

Основні причини виникнення синдрому патологічного накопичення

Психологічні травми або стрес. Після травмуючого досвіду — втрати близької людини, війни, розлучення, банкрутства тощо, людина може почати тримати речі як "якір", щоб відчути контроль або стабільність.

Після травмуючого досвіду — втрати близької людини, війни, розлучення, банкрутства тощо, людина може почати тримати речі як "якір", щоб відчути контроль або стабільність. Відчуття безпеки через речі. Деякі люди приймають речі як частину їхньої ідентичності або захисту. Вони бояться втратити щось "потрібне" або "цінне".

Деякі люди приймають речі як частину їхньої ідентичності або захисту. Вони бояться втратити щось "потрібне" або "цінне". Нездатність ухвалити рішення. В деяких викликає тривогу навіть проста дія — викинути пакет зі сміттям. Людина відкладає це рішення знову й знову, лишаючи все як є.

В деяких викликає тривогу навіть проста дія — викинути пакет зі сміттям. Людина відкладає це рішення знову й знову, лишаючи все як є. Вікові зміни. У літніх людей патологічне накопичення іноді стає способом "зберегти минуле". Воно також може допомагати їм менше відчувати самотність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі стареньку завалило сміттям у її квартирі. Рятувати жінку довелося місцевим мешканцям.