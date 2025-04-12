Під Дніпром укриття перетворили в справжній смітник (фото)

Жителі Дніпропетровщини зазначили, що аналогічна проблема є не лише в Самарі

У місті Самар Дніпропетровської області виявили укриття, яке слугувало тимчасовим притулком для безхатьків. Це стало центром обговорення в соцмережах, адже довгий час у приміщенні накопичувалося сміття, яке створило відчуття антисанітарії та занедбаності.

Як повідомляє місцевий паблік, укриття розташоване біля Палацу Культури Металургів.

На оприлюднених фотографіях видно підвальне приміщення, у якому розкидані картонні коробки, пластикові пляшки, поліетиленові пакети, обривки тканини й інші побутові відходи. Усе це свідчить про те, що укриття використовувалося як прихисток для людей, які опинилися без даху над головою.

Великі купи сміття створювали серйозні проблеми для місцевого населення, а також не відповідали стандартам гігієни та безпеки. Згодом влада Самара організувала прибирання укриття, щоб відновити порядок. Спільними зусиллями було прибрано близько трьох кубометрів сміття, що значно покращило стан приміщення.

Після публікації знімків у коментарях під дописом активно обговорювали ситуацію. Користувачі одразу засвідчили масштаб проблеми, яка, схоже, є не лише локальною, а загальною для багатьох міст України.

"У Дніпрі теж в укритті таке, біля Нової Пошти", — написала жінка.

У мережі також лунає критика на адресу організації таких укриттів та місцевої влади.

"І хто тепер буде відповідати за це? Сподіваюсь, що міська влада не заплющить очі на проблему!", — йдеться в одному дописі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чимало українців не змогли потрапити в укриття під час масованого удару у Львові. Люди не могли перечекати небезпеку.