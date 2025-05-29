Не выносит мусор уже 10 лет. В Ивано-Франковске мужчина превратил квартиру в свалку (видео)

Такое поведение называется синдром Плюшкина, или патологического накопления

Некоторые украинцы превращают свои жилища в мусорку, что очень донимает соседей. Такой случай произошел в Ивано-Франковске.

Как сообщил Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7", на улице Чорновила мужчина накопил в своей квартире горы мусора. Жители дома №140 жалуются, что в подъезде ужасно воняет, сильная влажность и завелись тараканы.

Они рассказали, что мужчина не выносит мусор уже 10 лет. Решить вопрос не удается, потому что владелец квартиры-свалки, по словам соседей, "бросается на людей". Остальным жителям дома остается надеяться лишь на огласку, которая может помочь уладить проблему.

Они показали видео из квартиры. Мусором завалено все — комната, коридор, кухня и даже санузел. На полу стоит вода.

Почему люди превращают свои квартиры в свалку

Это явление называется синдром Плюшкина (или синдром патологического накопления). Он может иметь разные причины – психологические или социальные.

Основные причины возникновения синдрома патологического накопления

Психологические травмы или стресс. После травмирующего опыта — потери близкого человека, войны, развода, банкротства и т.д., человек может начать хранить вещи как "якорь", чтобы почувствовать контроль или стабильность.

После травмирующего опыта — потери близкого человека, войны, развода, банкротства и т.д., человек может начать хранить вещи как "якорь", чтобы почувствовать контроль или стабильность. Чувство безопасности через вещи. Некоторые люди воспринимают вещи как часть их идентичности или защиты. Они боятся потерять что-то "нужное" или "ценное".

Некоторые люди воспринимают вещи как часть их идентичности или защиты. Они боятся потерять что-то "нужное" или "ценное". Неспособность принять решение. У некоторых вызывает тревогу даже простое действие – выбросить пакет с мусором. Человек откладывает это решение снова и снова, оставляя все как есть.

У некоторых вызывает тревогу даже простое действие – выбросить пакет с мусором. Человек откладывает это решение снова и снова, оставляя все как есть. Возрастные изменения. У пожилых людей патологическое накопление иногда становится способом "сохранить прошлое". Оно также может помогать им меньше ощущать одиночество.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе старушку завалило мусором в ее квартире. Спасать женщину пришлось местным жителям.