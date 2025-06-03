Сади в небезпеці: в Україні помітили аномалію з фруктовими деревами

Окрім грибкових хвороб, стан дерев погіршують також шкідники

У Запоріжжі жителі дедалі частіше скаржаться на передчасне опадання листя з абрикосових дерев. Експерти кажуть, що причиною масового ураження садів стали несприятливі погодні умови та активізація шкідників і хвороб.

Про це повіломила в.о. очільника управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області Олена Крупська. Цьогорічному поширенню хвороб сприяли висока вологість та пізні весняні заморозки. Через це активізувалися грибкові захворювання, зокрема:

моніліоз — проявляється коричневими плямами на листі;

коккомікоз — супроводжується появою бурих плям із чіткими обідками.

Окрім грибкових хвороб, стан дерев погіршують також шкідники, серед яких — тля та павутинний кліщ. Вони висмоктують сік із листя, послаблюючи рослини й провокуючи його опадання.

У Держпродспоживслужбі закликають городян не зволікати з вирішенням проблеми. Для точної діагностики причини ураження дерев рекомендують звертатися до фітосанітарної лабораторії з рослинними зразками.

Як захистити абрикоси?

За словами Олени Крупської, найкращим захистом є системний догляд протягом усього року — від пізньої осені до початку літа. Він включає:

регулярну обрізку дерев,

обробку дозволеними хімічними препаратами,

використання біофунгіцидів — безпечних для людей та бджіл засобів, які можна застосовувати навіть щодня в період вегетації.

Фахівці наголошують: своєчасна профілактика — ключ до здоров’я саду та врожаю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спалювання опалого листя є не лише шкідливим для довкілля та небезпечним для здоров’я, а й загрожує штрафами. Втім, існують екологічні та безпечні альтернативи утилізації листя прямо на власній ділянці. Ми пропонуємо 3 корисні способи, як дати листю "друге життя" без шкоди для природи.