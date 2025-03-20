Шкідники забудуть дорогу до вашого городу: які квіти треба посадити на грядках

Розповідаємо, які квіти треба посадити на овочевих грядках, між кущами та деревами

Якщо ви не знаєте, як захистити свій город від шкідників, не використовуючи хімічні засоби — ця стаття для вас. Вас врятують звичайні чорнобривці. Виявляється, ці квіти можуть не тільки прикрасити вашу ділянку, а й позбавити від бур'янів та комах. А раніше ми розповідали, який дешевий інгредієнт треба покласти в лунки до картоплі.

Разом з Ukr.Media розповідаємо, де саме їх треба висаджувати. Ці квіти точно спростять життя городникам.

Де найкраще посадити чорнобривці

У теплицях та на овочевих грядках

Чорнобривці ефективно відлякують таких шкідників, як нематоди та капустянки. Тому їх варто висаджувати поруч із помідорами, баклажанами та перцями, щоб захистити врожай.

Біля картоплі та бобових культур

Ці яскраві квіти допомагають зменшити кількість дротяників, хрущів і колорадських жуків, які часто атакують картоплю та бобові.

Навколо дерев і кущів

Чорнобривці не лише захищають садові рослини від шкідників, а й перешкоджають росту бур'янів, створюючи природний бар’єр.

Поряд із полуницею

Висаджені біля грядок з полуницею, чорнобривці допомагають запобігти розвитку сірої гнилі, зберігаючи ягоди здоровими та смачними.

Однак врахуйте, що чорнобривці дуже люблять слимаки та равлики. Тому щоб уникнути їх появи, за квітами треба ретельно доглядати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно замочувати насіння перед посадкою. Ми поділилися, чого точно робити не треба.