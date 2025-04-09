Через морози. Фруктові дерева може вразити небезпечний грибок, який вбиває їх

В Україні вже протягом тижня спостерігається негода

Заморозки та снігопади, які прийшли в Україну у квітні, негативно впливають на насадження. Несприятливі погодні умови можуть спричинити неврожай та загибель плодових дерев.

Еколог Олександр Соколенко розповів "Телеграфу", що Україну чекає 2 сценарії заморозків. Наразі справджується більш песимістичний. Перший передбачає короткострокові заморозки, коли температура знижується під ранок до -1°C протягом пів години. За такої ситуації існує ймовірність великої втрати урожаю, оскільки навіть нетривалі заморозки шкодять рослинам.

"Для таких дерев як абрикос та персик навіть короткочасне зниження температури може призвести до суттєвої втрати врожаю в поточному році. А також до зараження дерева грибками моніліозу", — розповів Соколенко.

Експерт зазначив, що моніліоз зазвичай вражає дерева, які зацвітають під час холодної чи вологої погоди. Як наслідок, грибок може залишитися в дереві назавжди або ж доведеться викорінювати його. Натомість зараз морозна погода тримається протягом тижня. Через високі температури у березні цвітіння почалося швидше. Наприклад, абрикоси зацвіли на 2 тижні раніше, тоді як у квітні прийшла кліматична зима.

Моніліоз на деревах, фото з мережі

"Тривале похолодання набагато згубніше діє на дерева. Друге — додамо сюди ще фактор вітру. Холодна вона супроводжується доволі сильним штормовим вітром. І оця особливість поєднання морозу, особливо нічних морозів, і вітру, зберігатиметься усі дні аж до кінця тижня. Вітер посилює ефект морозів на дерева. Не пригадую, коли були взагалі в історії такі періоди, щоб у нас саме під час цвітіння плодових дерев припав тривалий період морозів. Наслідки може бути вкрай згубними для дерев", — ствердив еколог.

Через холодний квітень є ймовірність, що плодові дерева — абрикос, персик, вишня і черешня, можуть загинути. Особливо зараз, коли температура знижується до -3-4°C, додав експерт.

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