Сады в опасности: в Украине заметили аномалию с фруктовыми деревьями

Кроме грибковых болезней, состояние деревьев ухудшают вредители

В Запорожье жители все чаще жалуются на преждевременное опадания листьев с абрикосовых деревьев. Эксперты говорят, что причиной массового поражения садов стали неблагоприятные условия и активизация вредителей и болезней.

Об этом сообщила и.о. руководителя управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области Елена Крупская. В этом году распространению болезней способствовала высокая влажность и поздние весенние заморозки. Поэтому активизировались грибковые заболевания, в частности:

монилиоз – проявляется коричневыми пятнами на листьях;

коккомикоз – сопровождается появлением бурых пятен с четкими ободками.

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Кроме грибковых болезней, состояние деревьев ухудшают вредители, среди которых — тля и паутинный клещ. Они высасывают сок из листьев, ослабляя растения и провоцируя его опадания.

В Госпродпотребслужбе призывают горожан не медлить с решением проблемы. Для точной диагностики причины поражения деревьев рекомендуют обращаться в фитосанитарную лабораторию с растительными образцами.

Как защитить абрикосы?

По словам Елены Крупской, лучшей защитой является системный уход в течение всего года — от поздней осени до начала лета. Он включает:

регулярную обрезку деревьев,

обработку разрешенными химическими препаратами,

использование биофунгицидов – безопасных для людей и пчел средств, которые можно применять даже ежедневно в период вегетации.

Специалисты отмечают: своевременная профилактика – ключ к здоровью сада и урожая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сжигание опавших листьев не только вредно для окружающей среды и опасно для здоровья, но и грозит штрафами. Впрочем, существуют экологические и безопасные альтернативы утилизации листьев прямо на собственном участке. Мы предлагаем 3 полезных способа, как дать листьям "вторая жизнь" без ущерба для природы.