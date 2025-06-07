Працював в апараті Януковича, а зараз служить у ЗСУ? Куди зник ексголовний військовий прокурор Матіос

Після звільнення з військової служби Матіос працював адвокатом

Анатолій Матіос протягом п’яти років керував військовою прокуратурою, але у 2019 році був звільнений з посади. Він є досить яскравою особистістю в українській політиці, хоча після покидання служби нечасто з’являвся у медійному просторі та до початку повномасштабної війни займався адвокатською діяльністю.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Анатолій Матіос та як змінився. Ми дізналися про нього деякі цікаві факти.

Анатолій Матіос — що про нього відомо

Колишній військовий прокурор України Анатолій Матіос народився у 1969 році у селі Ростоки Чернівецької області, де закінчив середню школу. Вищу освіту Матіос здобув у Чернівецькому музичному училищі, а потім проходив службу у Збройних Силах СРСР.

Анатолій Матіос у молодості

Після служби Анатолій закінчив юридичний факультет Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича і розпочав свій кар’єрний шлях. Матіос працював в органах прокуратури помічником прокурора Чернівців, а потім продовжив свою діяльність у Херсонській області, піднімаючись службовими сходами.

З 2005 року Анатолій працював у Києві, у структурах Служби безпеки України та через три роки йому надали звання генерал-майора СБУ. Він був начальником УСБУ в Одеській області, потім повернувся до столиці та обійняв посаду першого заступника начальника ГУ "К" СБУ (управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю).

Анатолій Матіос працював у СБУ

Після приходу до влади Януковича Анатолій Матіос отримав посаду радника голови Вищого адміністративного суду України, а з 2011 до 2014 року працював заступником керівника Головного контрольного управління Адміністрації президента. І робота в апараті Януковича не завадила експрезиденту Петру Порошенку призначити Матіоса у 2014 році Головним військовим прокурором України та двічі його підвищити у званні.

Порошенко призначив Матіоса головним військовим прокурором України

Сам Матіос розповідав, що в адміністрації Януковича він працював у підрозділі "Головне контрольне управління" і він займався перевіркою виконання указів та розпоряджень президента.

Хоча правозахисник Дмитро Карп у себе у Facebook писав, що спеціально під Матіоса було створено посаду в апараті президента-втікача Януковича. За його словами, Матіос розвалював українську армію і був спостерігачем за силовими блоками в АП, у тому числі й під час Євромайдану. Але дістати офіційне підтвердження та його посадові інструкції на той час — нездійсненне завдання, оскільки все було під "сім’ю замками".

Анатолій Матіос був військовим прокурором 5 років

Очолював Анатолій Матіос військову прокуратуру протягом 5 років та розслідував чимало гучних кримінальних проваджень, зокрема розслідування Іловайської трагедії. У 2019 році генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив його в запас.

У 2020 році Матіос почав займатися адвокатською діяльністю, критикував нову владу, реформи Генпрокуратури й до початку повномасштабної війни працював у Луцьку.

Анатолій Матіос після звільнення став адвокатом

Де Анатолій Матіос зараз і чим займається

Колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни заявив, що підписав контракт із Командуванням сил територіальної оборони ЗСУ.

Анатолій Матіос заявив, що став піхотинцем ТРО ЗСУ

На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографію, де стоїть у військовій формі. Матіос зазначив, що став піхотинцем ТРО ЗСУ у званні генерал-полковника. Але де зараз служить ек-військовий прокурор – невідомо.

Як зараз виглядає Анатолій Матіос

У соціальній мережі він показує наслідки російських обстрілів по українських містах, прославляє українську армію та вітає громадян із важливими християнськими святами.

Але в травні 2023 року в мережі з’явилося відео, в якому нібито викривають Анатолія Матіоса, що вона насправді не служить у ЗСУ. На ролику показаний чоловік, який вийшов із магазину з вином та набором для пікніка. Але обличчя співрозмовника не видно, тому не можна точно стверджувати, що то був ексвійськовий прокурор.

Невідомо, де нині служить Анатолій Матіос

"Телеграф" писав раніше, де зараз і як змінився екснардеп Олег Тягнибок. Він був "обличчям Майдану" і разом із сином пішов воювати.