Був "обличчям Майдану" і разом із сином пішов воювати: де зараз і як змінився екснардеп Тягнибок

Тягнибок був одним із трьох лідерів опозиції під час Євромайдану

Колишній народний депутат і головний "свободівець" України Олег Тягнибок, який понад 30 років перебуває у шлюбі з дружиною Ольгою, був одним із головних "облич Євромайдану". А з початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України, а слідом за ним лави ЗСУ поповнив і його син.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Олег Тягнибок та як змінився. Ми довідалися про нього деякі факти.

Олег Тягнибок — що про нього відомо

Український політик Олег Тягнибок народився 1968 року у Львові, де закінчив школу та здобув вищу освіту спочатку у медичному інституті за спеціальністю "хірургія", потім здобув диплом юриста.

Політичну діяльність Тягнибок розпочав у 1994 році, ставши депутатом Львівської обласної ради. Він поступово рухався кар’єрними сходами й у 2004 році став головою Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Олег Тягнибок розпочав політичну кар’єру у 1994 році

Олег Тягнибок був народним депутатом України трьох скликань (III, IV та VII), також у 2010 та 2014 роках він балотувався у президенти, але його кандидатуру підтримала мала кількість виборців.

Олег Тягнибок був народним депутатом трьох скликань

Коли почалася Революція Гідності, "свободівець" Олег Тягнибок став одним із трьох лідерів опозиції, його називають "обличчям Майдану", оскільки політик регулярно виступав на головній сцені, закликав активістів стояти до кінця та не піддаватися на провокації.

Олега Тягнибока називають "обличчям Майдану"

Як зараз виглядає Олег Тягнибок і де служить

У 2022 році, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, колишній нардеп Олег Тягнибок приєднався до нашої армії й зараз має звання майора ЗСУ. Політик активно веде свою сторінку у Facebook, де висвітлює важливі українські та світові події, а також досягнення української армії на фронті.

Олег Тягнибок поповнив лави ЗСУ

В інтерв’ю RADIO NA DOTYK Олег Тягнибок розповів, що служить у 128 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ та став заступником командира окремого батальйону. Відомо, що за екснардепом лави ЗСУ поповнив і його син Гордій.

Як зараз виглядає Олег Тягнибок

28-річний чоловік приєднався до складу батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж", але у травні минулого року Гордій отримав поранення. Сина Олега Тягнибока евакуювали з Бахмутського напрямку та відправили на лікування до Дніпра, прогнози лікарів виявилися позитивними.

Син Олега Тягнибока отримав поранення у бою

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