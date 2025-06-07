Работал в аппарате Януковича, а сейчас служит в ВСУ? Куда пропал экс-главный военный прокурор Матиос

После увольнения с военной службы Матиос работал адвокатом

Анатолий Матиос на протяжение пяти лет руководил военной прокуратурой, но в 2019 году был уволен с должности. Он является достаточно яркой личностью в украинской политике, хотя после ухода со службы нечасто появлялся в медийном пространстве и до начала полномасштабной войны занимался адвокатской деятельностью.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Анатолий Матиос и как изменился. Мы узнали о нем некоторые интересные факты.

Анатолий Матиос — что о нем известно

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос родился в 1969 году в селе Ростоки Черновицкой области, где закончил среднюю школу. Высшее образование Матиос получил в Черновицком музыкальном училище, а затем проходил службу в Вооруженных Силах СССР.

Анатолий Матиос в молодости

После службы Анатолий окончил юридический факультет Черновицкого университета им. Ю. Федьковича и начал свой карьерный путь. Матиос работал в органах прокуратуры помощником прокурора Черновцов, а затем продолжил свою деятельность в Херсонской области, поднимаясь по служебной лестнице.

С 2005 года Анатолий работал в Киеве, в структурах Службы безопасности Украины и через три года ему присвоили звание генерал-майора СБУ. Он был начальником УСБУ в Одесской области, затем вернулся в столицу и занял пост первого заместителя начальника ГУ "К" СБУ (управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).

Анатолий Матиос работал в СБУ

После прихода к власти Януковича Анатолий Матиос получил должность советника председателя Высшего административного суда Украины, а с 2011 по 2014 году работал заместителем руководителя Главного контрольного управления Администрации президента. И работа в аппарате Януковича не помешала экс-президенту Петру Порошенко назначить Матиоса в 2014 году Главным военным прокурором Украины и дважды его повысить в звании.

Порошенко назначил Матиосо главным военным прокурором Украины

Сам Матиос рассказывал, что в администрации Януковича он работал в подразделении "Главное контрольное управление" и оно занималось проверкой выполнения указов и распоряжений президента.

Хотя правозащитник Дмитрий Карп у себя в Facebook писал, что специально под Матиоса была создана должность в аппарате беглого президента Януковича. По его словам, Матиос разваливал украинскую армию и был смотрящим за силовыми блоками в АП, в том числе и во время Евромайдана. Но достать официальное подтверждение и его должностные инструкции в то время — невыполнимая задача, поскольку все было под "семью замками".

Анатолий Матиос был военным прокурором 5 лет

Возглавлял Анатолий Матиос военную прокуратуру в течение 5 лет и расследовал немало громких уголовных производств, в частности расследованием Илловайской трагедии. В 2019 году генпрокурор Руслан Рябошапка уволил его в запас.

В 2020 году Матиос начал заниматься адвокатской деятельность, критиковал новую власть, реформы Генпрокуратуры и до начала полномасштабной войны работал в Луцке.

Анатолий Матиос после увольнения стал адвокатом

Где Анатолий Матиос сейчас и чем занимается

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в начале полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны заявил, что подписал контракт с Командованием сил территориальной обороны ВСУ.

Анатолий Матиос заявил, что стал пехотинцем ТРО ВСУ

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию, где стоит в военной форме. Матиос отметил, что стал пехотинцем ТРО ВСУ в звании генерал-полковника. Но где сейчас служит экс-военный прокурор — неизвестно.

Как сейчас выглядит Анатолий Матиос

В социальной сети он показывает последствия российских обстрелов по украинским городам, прославляет украинскую армию и поздравляет граждан с важными христианскими праздниками.

Но в мае 2023 года в сети появилось видео, в котором якобы разоблачают Анатолия Матиоса, что она самом деле он не служит в ВСУ. На ролике показан мужчина, вышедший из магазина с вином и набором для пикника. Но лица собеседника не видно, поэтому нельзя точно утверждать, что это был экс-военный прокурор.

Неизвестно, что сейчас служит Анатолий Матиос

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и как изменился экс-нардеп Олег Тягнибок. Он был "лицом Майдана" и вместе с сыном пошел воевать.