Працював в уряді Януковича та був одним із найбагатших українців: куди зник ексголова СБУ Хорошковський

Олігарх багато років не живе в Україні

Валерій Хорошковський — український олігарх, який займав високі державні посади. Зокрема, був першим віцепрем'єр-міністром, міністром фінансів України та головою Служби безпеки України. Також він входив у рейтинг найбагатших людей нашої країни. А нещодавно ми розповідали, куди зник ексмер Харкова Михайло Добкін.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність Хорошковського, а також як змінилося його життя зараз.

Біографія Валерія Хорошковського

Хорошковський народився 1969 року в Києві. Після закінчення школи працював на заводі "Арсенал", де був учнем токаря. Пізніше отримав роботу водія Київського зоопарку. Навчався у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Хорошковський був директором виробничо-комерційного підприємства "Венеда Лтд". Також займав посаду президента ТОВ "БОВІ" та концерну "Меркс інтернейшнл". Щодо другого, це був найбільший в Україні виробник меблів. У 1996 році розпочався політичний шлях Хорошковського. Тоді він вступив до "Народно-демократичної партії". Недовго був помічником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.

Хорошковський пішов у політику у 90-х, фото з мережі

У 1998 році Валерій уперше потрапив до Верховної Ради. У 2002 році він почав керувати Головним управлінням з питань внутрішньої політики. У 2002-2004 роках Хорошковський був міністром економіки та з питань європейської інтеграції України в уряді Януковича. Після конфлікту з Миколою Азаровим залишив посаду.

У 2006 році Хорошковський став першим заступником секретаря РНБО, а згодом почав керувати митною службою. У 2010 році журнал "Кореспондент" оцінював капітал Хорошковського у 804 мільйони доларів. У 2010-2012 роках він очолював СБУ за Януковича, а згодом став міністром фінансів і першим віцепрем'єром в уряді Азарова.

Хорошковський мав високі посади за Януковича, фото з мережі

У 2012 році Валерій покинув Україну та переїхав з родиною у Монако. Подейкували, що він отримав громадянство цієї країни. Окрім політичної діяльності, Хорошковський активно займався бізнесом. Зокрема, був акціонером "Укрсоцбанку", який продав Віктору Пінчуку за 250 мільйонів доларів. Також йому належали акції інформаційного агентства "Українські новини", телеканалу "Інтер", К1, К2, "Мегаспорт" і виробника горілки "Союз-Віктан".

Хорошковський мав медіактиви, фото з мережі

У 2019 році президент України Володимир Зеленський пропонував Хорошковському очолити митницю. Утім, той не погодився.

Керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук розповідав, що під керівництвом Хорошковського СБУ припинила боротьбу з російськими спецслужбами. Через це країна-окупантка безперешкодно працювала проти нашої країни, створюючи на Південному Сході потужні агентурні мережі.

Де зараз Валерій Хорошковський

Хорошковський жодного не разу не висловлювався про війну Росії проти України. Також "Українська правда" з’ясувала, що до повномасштабного вторгнення олігарх регулярно відвідував Москву.

Хорошковський їздив часто до Москви, фото УНІАН

Повідомляється, що зараз Хорошковський мешкає в Дубаї. Він має резидентство ОАЕ та апартаменти на території готелю Bulgari. Олігарх не їздить у країни Євросоюзу, оскільки проти нього можуть запровадити санкції.

Хорошковський живе в Дубаї, фото "Політрада"

У 2024 році прокуратура повернула з приватної власності Хорошковського 65 гектарів лісових угідь на Черкащині. Вони коштують понад 1,5 мільярда гривень. Слідство з'ясувало, що він незаконно привласнив землі лісового фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про брата колишнього голови МВС Юрія Луценка. Він також був певний час у політиці.