Хотіла "спіймати" Порошенка, але була відправлена у відставку: куди зникла ексгенпрокурор Венедиктова

Ірина Венедиктова прийшла до політики у команді "Слуга народу"

Колишній генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, чоловік якої отримав підвищення, коли вона стала народним депутатом, розпочала політичну кар’єру у 2019 році. Вона стала радником Володимира Зеленського, швидко підіймалася службовими сходами, робила гучні заяви, однак у 2022 році її відправили у відставку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Ірина Венедиктова та чим займається. Ми дізналися, яким був її кар’єрний шлях і чим вона запам’яталася на посаді генерального прокурора.

Ірина Венедиктова — що про неї відомо

Державна діячка Ірина Венедиктова народилася в 1978 році в Харкові в сім’ї юристів, тому пішла стопами батьків. Вищу освіту Ірина здобула у Харківському національному університеті внутрішніх справ, а у 2003 році стала кандидатом юридичних наук.

Ірина Венедиктова у молодості, Фото: dsnews

З 2000 по 2004 рік Венедиктова була викладачем кафедри правознавства Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія", а з 2005 по 2019 рік — завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського університету ім. В. Н. Каразіна

Політичну кар’єру Ірина Венедиктова розпочала у 2019 році, спочатку вона стала радником Володимира Зеленського з правових питань та входила до його передвиборчого штабу. Після виборів вона стала депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Ірина Венедиктова прийшла у політику у 2019 році, Фото: Getty Images

У 2020 році Ірина стала генеральним прокурором України та першою жінкою, яка отримала цю посаду в історії нашої країни. Через рік Венедиктова була на третьому місці у рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" за версією "Фокусу".

За два роки роботи Ірина Венедиктова відзначилася декількома гучними справами, але гучними вони стали не через те, що генпрокуратурі вдалося знайти та посадити винних у резонансних справах, а скоріше навпаки.

Ірина Венедиктова посадила за ґрати українського активіста Сергія Стерненка, викликавши бурхливу реакцію громадськості, тож у грудні 2021 року Одеський апеляційний суд скасував йому вирок. Також ексгенпрокурор виписала декілька підозр п’ятому президентові України Петру Порошенку.

Ірина Венедиктова запам’яталася двома гучними справами, Фото: Getty Images

Як розповів в інтерв’ю екскерівник слідчої групи у справах Порошенка Олег Корецький, колишній генпрокурор Ірина Венедиктова ставила завдання будь-що "спіймати Порошенка". Але експрезидента так і не було затримано.

"Ми наймемо PR-групу, ми просунемо вас, ви будете в центрі уваги. Найголовніше для нас — це "спіймати" Петра Порошенка", — так, за словами Корецького, говорила йому Венедиктова.

У різний час ексгенпрокурор називала себе "заступником президента по справедливості", "стовідсотковою людиною президента", а в інтерв’ю "1+1" заявила, що відомство, яке вона очолює, — це "око государеве", викликавши в мережі бурхливу реакцію.

Але після початку повномасштабної війни в Україні почали ходити чутки, що Володимир Зеленський незадоволений роботою Венедиктової на посаді генпрокурора. Невдоволення почало наростати й в суспільстві, тож у липні 2022 року парламент України проголосував на відставку Ірини Венедиктової.

Ірина Венедиктова у 2022 році була відправлена у відставку, Фото: Getty Images

Де Ірина Венедиктова зараз і чим займається

Після звільнення глава президентської фракції в парламенті Давид Арахамія заявив, що Венедиктова "залишається в команді й її досвід послужить державі на новому місці". У листопаді 2022 року стало відомо, що президент Зеленський призначив колишнього генпрокурора послом у Швейцарії.

Як виглядає Ірина Венедиктова, Фото: Getty Images

А 2023 року Ірина Венедиктова отримала ще одну посаду — вона стала послом України та у Ліхтенштейні. На цих посадах, за останніми даними, вона залишається і зараз.

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