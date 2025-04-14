Став добровольцем у ЗСУ? Куди зник скандальний Гео Лерос, який показував середній палець Зеленському

Нардеп уже рік, як припинив публікувати нові пости у соцмережах

Гео Лерос – український народний депутат, який пройшов у Верховну Раду на виборах 2019 року від партії "Слуга народу". Вже через рік він почав критикувати владу й оскандалився тим, що просто в парламенті показав непристойний жест президенту Зеленському. А вже у 2024 року нардеп припинив вести свої соцмережі, де публікував свої фото у військовій формі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Гео Лероса і куди він зник під час війни в Україні.

Гео Лерос — що про нього відомо

Гео Лерос – український народний депутат вірменського походження, народився 24 квітня 1989 року, незабаром йому виповниться 36 років. Він був режисером, арткуратором, радником мера Києва Віталія Кличка, а також радником Володимира Зеленського (з 24 червня 2019 року до 20 березня 2020 року).

На виборах у 2019 році Гео Лерос пройшов до парламенту за списками президентської партії "Слуга народу". Як писало видання "Бабель", коли нардеп потрапив у владу, у нього виникли проблеми з декларуванням, оскільки майно та гроші на рахунках у нього були, а офіційних доходів — не було.

Наприклад, відомо, що Лерос мав велику квартиру у центрі Києва, яку нібито допомогли купити родичі. Також він був у частці у двох інших квартирах. У нардепа були 96 картин, три годинники бренду Rolex і одні Chopard, колекція з 20 фотоапаратів Leica, 49 біткоїнів.

Гео Лерос та Микола Тищенко. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Також у володінні Лероса були два однакові автомобілі BMW 2014 року та ще Ford Capri 1980 року. На рахунках у банках станом на 2018 рік у нардепа було 325 тисяч доларів, 97 тисяч євро та майже мільйон гривень. Ще 315 тисяч доларів депутат комусь позичив. При цьому його офіційний дохід за 2018 рік становив лише 120 тисяч гривень.

За перший рік у Верховній Раді Гео Лерос встиг оскандалитись бійкою з іншим депутатом-слугою Максимом Бужанським. А приблизно через рік після виборів до Ради — 1 вересня 2020 року Гео Лерос у залі Верховної Ради розкритикував президента Зеленського.

Гео Лерос та Микола Тищенко. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Він звинуватив президента "у злитті зі старою системою", розкритикував за "телефонне право" у виконанні глави Офісу президента Андрія Єрмака". Також нардеп звинуватив Зеленського в "кумівстві", маючи на увазі, зокрема, призначення Івана Баканова на посаду голови СБУ. А після цього ще й публічно показав середній палець у бік Зеленського.

Гео Лерос показує середній палець Зеленському. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Після такого скандалу того ж дня депутати зі "Слуги народу" зібрали підписи та виключили Гео Лероса зі складу фракції. Депутат, звичайно, не втратив свого мандата, проте став позафракційним. Згодом Леросу, який показав Зеленському середній палець, вручили підозру представники Держбюро розслідувань та Державної прокуратури України.

Крім того, Гео Лерос запам’ятався "плівками Єрмака". У березні 2020 року нардеп опублікував у мережі серію відео як брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює кадрові призначення за гроші. Після судових розглядів та апеляцій Лерос програв цю справу і змушений був спростувати інформацію про Дениса Єрмака в мережі.

Де зараз Гео Лерос і чим займається?

У лютому 2023 року стало відомо, що Верховна Рада усунула народного депутата Гео Лероса від пленарних засідань. Йшлося про те, що депутату буде заборонено відвідувати засідання на той час поточної 9 сесії. Проте вже у вересні 2023 року, коли розпочалася 10-та сесія парламенту, нардеп повернувся до своїх обов’язків. При цьому в соцмережі він заявив, що "деяким не завадить пару "підср*чників" надавати".

Зазначимо, що у 2022 році Гео Лерос почав публікувати у соцмережах фото у військовій формі. Судячи з його постів, він служить чи якось пов’язаний із полком "Сафарі". Вже у 2024 році нардеп взагалі зник із Instagram та Facebook, перестав вести свій телеграм-канал та ютуб-канал, на якому публікував відео з критикою Зеленського та його оточення.

Так, останній пост нардепа у Facebook датований 14 березня 2024 року. У ньому він показав своє фото у військовій формі та привітав усіх із Днем добровольця. Подібний пост того ж дня Лерос опублікував і в Instagram. Можливо, таким чином він натякав, що став добровольцем у Збройних силах України.

Де зараз народний депутат, чи справді він служить в армії і чому перестав вести публічну діяльність у соцмережах — невідомо.

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