Після звільнення отримав майже півмільйона гривень: куди зник ексголова СБУ Іван Баканов

З посади його усунув президент України Володимир Зеленський у 2022 році

Ще кілька років тому Іван Баканов був на чолі одного з головних органів безпеки в Україні, а зараз про нього відомо мало. Він був близьким соратником Володимира Зеленського і головою СБУ, а до цього керівником студії "Квартал 95" і пройшов шлях від шоубізнесу до політики. Однак у 2022 році його було усунено з посади.

Після звільнення Баканов зник з публічного простору. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишній голова СБУ і що відомо про нього.

Іван Баканов — що відомо

Президент України Володимир Зеленський усунув Баканова за статтею 47 з посади голови СБУ 17 липня 2022 року, а через два дні його було офіційно звільнено з Верховної Ради. Стаття 47 — невиконання службових обов’язків, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Як пише "Страна", Баканов був близьким з колишнім головою СБУ в АР Крим Олегом Куліничем, якого звинуватили у співпраці з росіянами та ФСБ Росії. За даними Вікіпедії, Баканов "зробив все можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше територій".

При звільненні Баканову виплатили майже півмільйона гривень. Це зазначено у його декларації. Ці гроші він отримав у серпні 2022 року. Сума грошової компенсації становила 434 639 гривень, що у 3-4 рази більше, ніж його зарплата в СБУ.

Де зараз Іван Баканов

Після звільнення він не з’являвся у медіапросторі. Проте, у липні 2023 року у ЗМІ з’явилася інформація, що він отримав свідоцтво адвоката у Полтавській області. Повідомлялося, що він склав іспити і пройшов стажування. Також він відкрив ФОП для здачі нерухомості в оренду.

У лютому 2023 року представник президента в парламенті Федір Веніславський у коментарі "Укрінформу" заявив, що Баканов перебуває в Україні "Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", — сказав він.

У жовтні 2023 року у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача йдеться, що Іван Баканов влаштував в СБУ свого сина Артура Лазаренка (Баканова). Артур отримав звання лейтенанта під прізвищем матері і був призначений до 6-го управління департаменту контррозвідки.

Артур Лазаренко. Фото: Українська правда

За даними розслідування, під час робочого дня Артур Лазаренко відвідує спортзал, заклади, а на робочому місці проводить лише кілька годин. Крім того, він користується автівкою з оперативними номерними знаками, яких немає в базі Нацполіції.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник ексголова СБУ Валерій Хорошковський. Він був одним із найбагатших українців.