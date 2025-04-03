Критикував політику Ющенка та Порошенка: куди пропав екснардеп Томенко і чим займається

Томенко був депутатом від партій "Наша Україна", "Батьківщина" та "БПП"

Колишній народний депутат Микола Томенко, який понад 30 років одружений із дружиною Валентиною, досить яскрава постать в українській політиці. Він голосно заявив про себе під час Помаранчевої революції та був представником у парламенті від різних політичних сил.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Микола Томенко та чим займається. Ми дізналися, яким був його кар’єрний шлях.

Микола Томенко — що відомо про екснардепа України

Політик Микола Томенко народився 1962 року в Черкаській області та здобув освіту у Київському державному інституті, закінчивши історичний факультет. З 1983 по 1985 рік він проходив службу в армії та брав участь у військових діях в Афганістані.

Після служби Томенко почав активно розвивати наукову діяльність та політичну кар’єру. Він написав кілька важливих робіт, серед яких "Історія української Конституції”, "Україна: історія Конституції” та інші.

Микола Томенко активно розвивав як наукову, так і політичну кар’єру

До парламенту Томенкао потрапив у 2002 році від блоку "Наша Україна", а у 2004 році брав активну участь у виборчій компанії Віктора Ющенка, ставши його довіреною особою. За те, що під час Помаранчевої революції Томенко керував сценою на головній площі країни, він отримав неформальне прізвисько "діджей" або "голос" Майдану.

Миколу Томенка називали "голосом" Помаранчевої революції

Але за рік Микола отримав посаду віцепрем’єра України з гуманітарних та соціальних питань в уряді Юлії Тимошенко. Політик був прямолінійним і йшов у відставку, виступив зі скандальними викриттями фактів корупції в найближчому оточенні президента Ющенка, а також посварився з Яном Табачником.

Томенко критикував політику Ющенка, зазначаючи, що за останні 5 років багато важливих та правильних українських тем "заговорили":

"На жаль, багатогодинні промови Віктора Ющенка про українську історію, мову та культуру, без відсутності серйозних успішних проєктів, скоріше створили ситуацію настороженості чи несприйняття гуманітарних проєктів, ніж об’єднали Україну ", — зазначав політик.

Микола Томенко був довіреною особою Ющенка, потім його критикував

Після цього Томенко балотувався до Ради від партії "Батьківщина" і був заступником голови парламенту у 2007 році. Але у 2012 році він подав у відставку після ухвалення депутатами спірного закону про мову, але її прийнято не було.

Микола Томенко був депутатом кількох скликань

У 2014 році Микола Томенко став позаштатним радником президента України Петра Порошенка з гуманітарних питань та Києва. Став народним депутатом VІІ скликання від партії "БПП". Але через рік політик через те, що не був згоден із розділом Держбюджету на 2016 рік, заявив, що виходить із фракції Порошенка.

Томенко критикував експрезидента та його політичну силу, зокрема кадрову політику, через що у 2016 році Гройсман повідомив про скасування депутатських повноважень Томенка на основі з’їзду "БПП". Але парламентарій вирішив оскаржити це рішення у суді та виграв.

Микола Томенко конфліктував із Петром Порошенком

Варто зазначити, що згідно з результатами моніторингу, проведеного рухом "Чесно", Микола Томенко увійшов до списку депутатів Верховної Ради, які відповідали критеріям доброчесності. Загалом у цьому списку було три парламентарі із 450 осіб.

Миколу Томенка назвали одним із найдоброчестніших депутатів

Куди зник Микола Томенко і що про нього відомо

У 2016 році український політик заснував громадський рух "Рідна країна". У 2019 році під час президентських перегонів Томенко підтримував Анатолія Гриценка, і тоді намагався знову потрапити до Ради від його партії "Громадянська позиція", але політична сила не набрала необхідної кількості голосів. У 2020 роціТоменко балотувався на посаду голови Київської міської ради, але не здобув перемогу.

Микола Томенко заснував громадський рух "Рідна країна"

Микола Томенко активно веде сторінку у Facebook, де висвітлює важливі політичні теми, а також свою культурну діяльність. Екснардеп заснував фонд, який надає допомогу українській армії та постраждалим від війни громадянам.

Микола Томенко заснував фонд допомоги для військових

Періодично Микола Томенко з’являється на телеекранах та аналізує політичну ситуацію в країні, а також ділиться своєю думкою щодо дій української влади.

Як зараз виглядає Микола Томенко

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