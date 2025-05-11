Співпрацював з російськими спеслужбами та організував побиття майданівців: де зараз екснардеп-зрадник Сівкович

Політик виконував завдання Кремля

Володимир Сівкович — політик українського походження, який став зрадником держави. Він відповідав за силовий блок в першому уряді Миколи Азарова, був заступником Секретаря РНБО, а також входив до Партії регіонів, як і Нестор Шуфрич.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність зрадника, у чому його звинуватили і де він зараз.

Що відомо про Володимира Сівковича

Сівкович народився у 1960 році на Київщині. Навчався у столичному військовому училищі зв'язку на радіоінженера та економічному університеті. Також закінчив Київський університет права НАН України, де опановував правознавство.

Після служби в армії Сівкович розповідав, що був начальником Центру космічного зв'язку. Стажувався у московській школі КДБ, після чого став співробітником цієї структури. Певний час він служив у Німеччині, де проводив операції проти спецслужб ФРН, США і Франції.

Володимир Сівкович працював у КДБ, фото з мережі

У 90-х Сівкович повернувся в Україну та зайнявся бізнесом. Він був президентом ЗАТ "Авіакомпанія Віта", АТ "М. Ф. С." та протягом 2 років очолював раду директорів АК "Віта".

У 1998 році Сівкович був помічником другого українського президента Леоніда Кучми. З того часу він і почав свою політичну діяльність. У 2002-2006 роках був народним депутатом. Входив до фракцій "Єдина Україна", "Регіони України", Народно-демократичної партії, Партії регіонів "Регіони України", груп "Європейський вибір" і "Центр".

Володимир Сівкович був помічником Кучми, фото з мережі

Сівкович входив у слідчу комісію Верховної Ради з розслідування отруєння тодішнього кандидата в президенти Віктора Ющенка. У звіті нардепа йшлося, що немає підтверджень факту отруєння політика.

У 2006 і 2007 роках Сівкович балотувався у депутати від Партії регіонів. Був заступником комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. У 2010 році чиновник став віцепрем'єром, який був відповідальним за силовий блок у першому уряді Миколи Азарова. Пізніше став заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Володимир Сівкович був віцепрем'єром в уряді Азарова, фото з мережі

У 2013 році політик отримав звання генерал-майора запасу. Через кілька місяців Сівкович організував силовий розгін протестів на Майдані. Після Революції Гідності він втік до Росії.

Де зараз Володимир Сівкович

У 2022 році міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс поширила заяву, що Сівкович був одним із тих, хто співпрацював з російською військовою розвідкою щодо розробки планів нападу на Україну. Він повинен був стати членом окупаційного маріонеткового уряду.

Тоді ж ДБР повідомило про підозру Сівковичу у держзраді. Разом із колишнім начальником управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем, Сівкович допомагав Росії почати повномасштабну війну проти України. Вони передавали інформацію країні-агресорці, яка є державною таємницею.

Сівковичу повідомили про підозру у держзраді, фото з мережі

Сівкович використовував так званий "політичний офіс" у Москві для нібито "суспільно-політичної діяльності". Насправді він слугував для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Співпрацював з особами, які здійснювали розвідку в Україні та допомагали працівникам ФСБ.

У 2023 році Сівковичу оголосили підозру у координації інформаційних диверсій за участю Нестора Шуфрича проти України. Також СБУ провела обшуки у 15 київських компаніях, пов'язаних із Сівковичем. Одна з них — "Арма моторс" — постачала автівки українським правоохоронцям. У 2011 році, коли Сівкович був заступником секретаря РНБО, компанія отримала держзамовлення від МВС на 242 службових машини.

Сівкович займався диверсіями проти України, фото з мережі

Також у 2024 році зраднику повідомили про підозру в організації побиття студентів на Майдані у листопаді 2013 року. За даними слідства, зараз політик переховується на території Росії. Ймовірно, він продовжує антиукраїнську діяльність.

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