Єрмак сім років працював його помічником: куди зник ексрегіонал Тедеєв і як зараз виглядає
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За час роботи в парламенті Тедеєв жодного разу не виступав із трибуни
Багато "регіоналів" стали зрадниками України й втекли до Росії, як це зробив Андрій Клюєв, а інші просто зникли з медійного простору. Серед них виявився й олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв, який був народним депутатом трьох скликань, тільки своєю роботою в Раді він особливо не відзначився.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник колишній регіонал Ельбрус Тедеєв і як виглядає. Ми дізналися деякі подробиці.
Ельбрус Тедеєв — що про нього відомо
Олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв народився у Владикавказі, але у 1993 році на запрошення головного тренера збірної України з вільної боротьби переїхав до Києва та отримав українське громадянство. До приходу у велику політику Ельбрус досяг значних успіхів у спортивній кар’єрі.
У 2004 році на Олімпійських іграх у фіналі він переміг американця Джемілла Келлі, а також став триразовим чемпіоном світу (1995, 1999, 2002) та чемпіоном Європи (1999) з вільної боротьби. З 2004 року Тедеєв був президентом Асоціації спортивної боротьби України.
У 2007 році олімпійський чемпіон розпочав політичну кар’єру. До Верховної Ради України Тедеєв прийшов під прапорами "Партії регіонів". Він був народним депутатом трьох скликань ((V, VI, VIІ), а його помічником на громадських засадах з 2007 до 2014 року був керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За час роботи в парламенті Ельбрус жодного разу не виступав з трибуни й не відзначився важливими законопроєктами, натомість брав участь у бійках, які в стінах Ради не були рідкістю. Також Тедеєв покладав великі надії на втікача президента України Віктора Януковича, він називав його "богом і царем".
Але після того, як Янукович втік з України, а "Партія регіонів" припинила своє існування, Ельбрус пішов із політики, а також залишив пост президента Асоціації спортивної боротьби України.
Куди пропав Ельбрус Тедеєв і як зараз виглядає
Колишній регіонал Ельбрус Тедеєв зник із медійного простору та соціальних мереж. У 2019 році він з’явився у борцівських колах і відновив тренування, а 2020 року збирався повернутися в політику. Ельбрус балотувався до Харківської обласної ради від партії "Опозиційна платформа — За життя".
Відомо, що зараз Тедеєв перебуває в Україні та підтримує свою спортивну репутацію, а також допомагає українським військовослужбовцям. У 2023 році олімпійського чемпіона бачили в Києві на турнірі з боротьби, який був названий на його честь. Там брали участь відомі спортсмени та військові.
Також колишній народний депутат підтримує сім’ї спортсменів, які постраждали внаслідок російської агресії та допомагає відновлювати спортивні зали, зруйновані обстрілами. Одна з таких залів була повністю відновлений в Ірпені Київської області.
У 2024 році український боєць вірменського походження Людвік Шолінян опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію з Ельбрусом Тедеєвим. Колишній політик перебував у тренажерному залі та був одягнений у літній спортивний костюм синього кольору із жовтими орнаментами.
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