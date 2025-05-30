Єрмак сім років працював його помічником: куди зник ексрегіонал Тедеєв і як зараз виглядає

За час роботи в парламенті Тедеєв жодного разу не виступав із трибуни

Багато "регіоналів" стали зрадниками України й втекли до Росії, як це зробив Андрій Клюєв, а інші просто зникли з медійного простору. Серед них виявився й олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв, який був народним депутатом трьох скликань, тільки своєю роботою в Раді він особливо не відзначився.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник колишній регіонал Ельбрус Тедеєв і як виглядає. Ми дізналися деякі подробиці.

Ельбрус Тедеєв — що про нього відомо

Олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв народився у Владикавказі, але у 1993 році на запрошення головного тренера збірної України з вільної боротьби переїхав до Києва та отримав українське громадянство. До приходу у велику політику Ельбрус досяг значних успіхів у спортивній кар’єрі.

Ельбрус Тедеєв досяг успіхів у спорті

У 2004 році на Олімпійських іграх у фіналі він переміг американця Джемілла Келлі, а також став триразовим чемпіоном світу (1995, 1999, 2002) та чемпіоном Європи (1999) з вільної боротьби. З 2004 року Тедеєв був президентом Асоціації спортивної боротьби України.

Ельбрус Тедеєв став триразовим чемпіоном світу

У 2007 році олімпійський чемпіон розпочав політичну кар’єру. До Верховної Ради України Тедеєв прийшов під прапорами "Партії регіонів". Він був народним депутатом трьох скликань ((V, VI, VIІ), а його помічником на громадських засадах з 2007 до 2014 року був керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ельбрус Тедеєв у 2017 році прийшов у політику

За час роботи в парламенті Ельбрус жодного разу не виступав з трибуни й не відзначився важливими законопроєктами, натомість брав участь у бійках, які в стінах Ради не були рідкістю. Також Тедеєв покладав великі надії на втікача президента України Віктора Януковича, він називав його "богом і царем".

Ельбрус Тедеєв брав участь у бійках у Раді

Але після того, як Янукович втік з України, а "Партія регіонів" припинила своє існування, Ельбрус пішов із політики, а також залишив пост президента Асоціації спортивної боротьби України.

Куди пропав Ельбрус Тедеєв і як зараз виглядає

Колишній регіонал Ельбрус Тедеєв зник із медійного простору та соціальних мереж. У 2019 році він з’явився у борцівських колах і відновив тренування, а 2020 року збирався повернутися в політику. Ельбрус балотувався до Харківської обласної ради від партії "Опозиційна платформа — За життя".

Ельбрус Тедеєв з 2019 року з’явився у борцівських колах

Відомо, що зараз Тедеєв перебуває в Україні та підтримує свою спортивну репутацію, а також допомагає українським військовослужбовцям. У 2023 році олімпійського чемпіона бачили в Києві на турнірі з боротьби, який був названий на його честь. Там брали участь відомі спортсмени та військові.

Ельбрус Тедеєв залишається в Україні

Також колишній народний депутат підтримує сім’ї спортсменів, які постраждали внаслідок російської агресії та допомагає відновлювати спортивні зали, зруйновані обстрілами. Одна з таких залів була повністю відновлений в Ірпені Київської області.

Ельбрус Тедеєв допоміг відновити спортивний клуб в Ірпені

У 2024 році український боєць вірменського походження Людвік Шолінян опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію з Ельбрусом Тедеєвим. Колишній політик перебував у тренажерному залі та був одягнений у літній спортивний костюм синього кольору із жовтими орнаментами.

Як зараз виглядає Ельбрус Тедеєв

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