Отримала Tesla від чоловіка і купила "вуха" Дорофєєвої за два мільйони: що відомо про дружину власника Monobank

Дружина Гороховського — його головний радник у бізнесі та в житті

За кожним успішним чоловіком стоїть мудра жінка. І це точно про співзасновника Monobank та компанії Fintech Band Олега Гороховського. Його дружина Тамара не ховається у тіні свого обранця, а будує свою кар’єру. І за словами бізнесмена, саме вона є його головним радником.

Разом вони виховують трьох дітей. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Олега Гороховського.

Що відомо про дружину Олега Гороховського

Обраницю бізнесмена звати Тамара Крючкова. Вона — не лише кохана жінка Гороховського, а й його радниця у бізнесі та у житті. "Мій основний радник – це моя дружина. Вона може відповісти на всі питання, які мене турбують, особливо за тиждень до того, як щось станеться. Я раджусь з друзями, з тими, кого вважаю для себе авторитетом", — зізнався Гороховський у розмові з Раміною Есхакзай.

Дружина бізнесмена працює нотаріусом. А раніше Тамара була радницею в Міністерстві цифрової трансформації України.

Тамара також займається благодійністю. На Nadya Dorofeeva’s charity auction. Разом із Романом Сівковським вона придбала вовняні вуха Наді Дорофєєвої (лот) за два мільйони гривень. Ці кошти були перераховані на потреби 12 бригади НГУ "Азов".

За підтримки Олега і Тамари Гороховських було видано книгу "Не злякаюся зла" Натана Щаранського. Вона стала продовженням книжкової серії "Єврейська бібліотека", започаткованої Єврейською конфедерацією України.

Олег Гороховський з дружиною дітьми

Tesla в подарунок

У жовтні 2024 року Тамара відзначила свій день народження. З цієї нагоди Олег подарував їй машину Tesla. На своїй сторінці він написав: "Сьогодні у моєї коханої дівчинки День народження". У багажнику автівки лежав величезний букет троянд.

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