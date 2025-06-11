Получила Tesla от мужа и купила "уши" Дорофеевой за два миллиона: что известно о жене владельца Monobank

Жена Гороховского – его главный советник в бизнесе и в жизни

За каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. И это точно о соучредителе Monobank и компании Fintech Band Олеге Гороховском. Его жена Тамара не прячется в тени своего избранника, а строит свою карьеру. И, по словам бизнесмена, именно она является его главным советником.

Вместе они воспитывают троих детей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Олега Гороховского.

Что известно о жене Олега Гороховского

Избранник бизнесмена зовут Тамара Крючкова. Она не только любимая женщина Гороховского, но и его советница в бизнесе и в жизни. "Мой основной советник – это моя жена. Она может ответить на все беспокоящие меня вопросы, особенно за неделю до того, как что-то произойдет. Я советуюсь с друзьями, с теми, кого считаю для себя авторитетом", — признался Гороховский в разговоре с Раминой Эсхакзай.

Жена предпринимателя работает нотариусом. А раньше Тамара была советницей в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Тамара тоже занимается благотворительностью. На Nadya Dorofeeva’s charity auction. Вместе с Романом Сивковским она приобрела шерстяные уши Нади Дорофеевой (лот) за два миллиона гривен. Эти средства были перечислены на нужды 12 бригады НГУ "Азов".

При поддержке Олега и Тамары Гороховских была издана книга "Не испугаюсь зла" Натана Щаранского. Она стала продолжением книжной серии "Еврейская библиотека", начатой Еврейской конфедерацией Украины.

Олег Гороховский с женой детьми

Tesla в подарок

В октябре 2024 года Тамара отметила свой день рождения. По этому случаю Олег подарил ей машину Tesla. На своей странице он написал: "Сегодня у моей любимой девочки День рождения". В багажнике автомобиля лежал огромный букет роз.

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