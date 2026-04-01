Геть "хімію" з городу: перевірена схема, як позбутися підземних шкідників без пестицидів

Ірина Семчишина
Як позбутися хруща, дроту, капустянки за допомогою біопрепаратів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як вирощувати овочі екологічно чистими? Потрібен час, але результат виправдовує очікування

Не встигнеш посіяти насіння в землю чи посадити картоплю, як на це "добро" під землею злітається безліч шкідників. Капустянка (ведмедка), личинки хруща, дротянка й нематода — всі вони дуже охоче і з великим апетитом поїдають все, що знайдуть. А фермер потім руками розводить, мовляв, насіння погане купив, нічого не сходить.

Як боротися із ґрунтовими шкідниками без застосування "бойової артилерії" у вигляді сучасних інсектицидів?

"Хімії" в нашому житті величезна кількість, і рясно оброблені пестицидами овочі, що купуються в магазині — це явно не запорука довгого та здорового життя. Тому доцільно поступово переходити на біопрепарати.

Отже, як позбутися хруща та іншої компанії за допомогою біологічних препаратів. Реальний діючий рецепт, хоч і не швидкий:

  • Восени 100 г ентоциду в гранулах, ретельно розмішуємо з 1-2 кг піску, рівномірно вносимо на 1 сотку землі. Важливо: в цей момент ґрунт повинен бути вологим (після дощів або рясного поливу). Взагалі всі біопрепарати "люблять" вологість.
  • Навесні краще брати метаризин (той же ентоцид, тільки в рідкій формі) разом з боверином, обробляємо ґрунт за інструкцією, і зверху дуже бажано організувати мульчу, під якою і працюватиме цей симбіоз.

У такому порядку потрібно працювати 2-3 роки, щоб побачити реальний результат. Так, не швидко, але надійно і без хімії. Скільки ж можна труїти землю і себе Антихрущом та Акторою?

Як позбавитися шкідників без хімії з біопрепаратами, покрокова інструкція

Як повідомляв "Телеграф", від шкідників допомагають боротися і деякі рослини, наприклад, коріандр, базилік або лаванда.

