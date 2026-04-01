Геть "хімію" з городу: перевірена схема, як позбутися підземних шкідників без пестицидів

Як вирощувати овочі екологічно чистими? Потрібен час, але результат виправдовує очікування

Не встигнеш посіяти насіння в землю чи посадити картоплю, як на це "добро" під землею злітається безліч шкідників. Капустянка (ведмедка), личинки хруща, дротянка й нематода — всі вони дуже охоче і з великим апетитом поїдають все, що знайдуть. А фермер потім руками розводить, мовляв, насіння погане купив, нічого не сходить.

Як боротися із ґрунтовими шкідниками без застосування "бойової артилерії" у вигляді сучасних інсектицидів?

"Хімії" в нашому житті величезна кількість, і рясно оброблені пестицидами овочі, що купуються в магазині — це явно не запорука довгого та здорового життя. Тому доцільно поступово переходити на біопрепарати.

Отже, як позбутися хруща та іншої компанії за допомогою біологічних препаратів. Реальний діючий рецепт, хоч і не швидкий:

Восени 100 г ентоциду в гранулах, ретельно розмішуємо з 1-2 кг піску , рівномірно вносимо на 1 сотку землі. Важливо: в цей момент ґрунт повинен бути вологим (після дощів або рясного поливу). Взагалі всі біопрепарати "люблять" вологість .

Навесні краще брати метаризин (той же ентоцид, тільки в рідкій формі) разом з боверином, обробляємо ґрунт за інструкцією, і зверху дуже бажано організувати мульчу, під якою і працюватиме цей симбіоз.

У такому порядку потрібно працювати 2-3 роки , щоб побачити реальний результат. Так, не швидко, але надійно і без хімії. Скільки ж можна труїти землю і себе Антихрущом та Акторою?

Як повідомляв "Телеграф", від шкідників допомагають боротися і деякі рослини, наприклад, коріандр, базилік або лаванда.