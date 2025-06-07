"Янгол і берегиня Птахів": що відомо про дружину командувача СБС "Мадяра" і як вона виглядає (фото)

Засновник "Птахів Мадяра" одружений та має двох дітей

Засновник і командир 414-ї бригади ударних безпілотних літальних апаратів "Птахи Мадяра" Роберт Бровді днями став командувачем Силами безпілотних систем ЗСУ. Український військовий з позивним "Мадяр" у мирне життя вів успішний бізнес, займався зернотрейдингом та культурними ініціативами.

Роберт Йосипович багато років одружений на землячці з Ужгорода. "Телеграф" розповідає детальніше, що відомо про особисте життя чоловіка.

Бізнесвумен, опора і матір двох синів

Наталія Бровді — активна громадська діячка і меценатка, у шлюбі пара знаходиться вже майже 30 років. У 2016-му подружжя заснувало артфундацію Brovdi Art, метою якої є підтримка молодих українських художників, розвиток сучасного мистецтва та популяризація закарпатської художньої школи. Одним із ключових проєктів фундації став конкурс "Срібний мольберт", який з 2017 року набув міжнародного статусу, залучаючи учасників з України, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Діяльність проєкту була призупинена з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Разом із чоловіком вона активно підтримує військову ініціативу "Птахи Мадяра", яка спеціалізується на безпілотній аеророзвідці та ударах дронами-камікадзе.

"До 24 лютого ми часто бачили Наталю на світських заходах у Києві, в total-look від FROLOV, – вона великий друг бренду і позувала фотографам у кутюрних сукнях з кристалами, що підкорили весь світ задовго до того, як це зробила Бейонсе. Тоді вона могла собі дозволити обирати – вийти їй сьогодні у світ, чи провести час зі своєю родиною. Сьогодні вона обирати не може, як і її чоловік… В перший день вторгнення він пішов захищати країну. Вона пішла за ним", — розповідала редакція BESTIN.UA у 2023 році.

Подружжя Бровді у мирне життя. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровді

Наталія активно підтримує чоловіка під час його служби. Вона брала участь у заходах, присвячених підтримці військових, і разом з Робертом відвідувала різні події, спрямовані на підвищення морального духу українських військових.

У соцмережах "Мадяр" нерідко публікує спільні фото з "коханою дружиною, посестрою та оберегом 414-ї бригади". Також військовий ніжно називає дружину янголом і берегинею "Птахів".

Наталія приєдналася до чоловіка на фронті, сприяючи спільній меті наблизити перемогу України. Про це стало відомо у 2023 році зі слів голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, який вручив "Мадяру" нагрудний знак "За розвиток Закарпаття".

Подружжя Бровді має двох дорослих синів — Едгара та Алена:

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