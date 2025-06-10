Обоє дуже схожі на батька: що відомо про синів Роберта "Мадяра" Бровді

Командир "Птахів Мадяра" у шлюбі вже понад 30 років

Роберта Бровді, відомий всій Україні як командир легендарних "Птахів Мадяра", не лише військовослужбовець, але й батько двох дітей. Вони вже дорослі, але сам "Мадяр" майже не розповідає про них у публічному просторі. А от про його дружину відомо достатньо.

У шлюбі вони вже майже 30 років і за цей час у них народилося двоє синів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей командувача СБС "Мадяра".

Діти Роберта Бровді

У мирному житті Роберт був бізнесменом і очолював Закарпатську обласну організацію "Фронту Змін" Арсенія Яценюка і був депутатом Закарпатської обласної ради 6-го скликання.

Його дружина часто супроводжує його на важливих військових заходах і підтримує його. Це свідчить про сімейні цінності їхньої родини.

Роберт і Наталія — батьки двох синів. Їх звати Едгар та Ален. Точної інформації про їхній вік у мережі немає. Відомо, що вони вже дорослі і судячи з фото, схожі на обох батьків.

"Мадяр" іноді ділиться світлинами дітей у соцмережах. Схоже, молодший син військовослужбовця займається кінним спортом. На своїй сторінці у Фейсбук Роберт ділився знімками сина верхи на коні.

Едгар і Ален поки не виконують публічних ролей. Однак вони точно є надійним тилом командувача СБС, його розрадою та підтримкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як до війни виглядав Роберт Бровді. У мирному житті він займався бізнесом.