Де знайти всі 50 та секретний 51-й лимон у "Монобанку": підказки з мережі (відео)

Клієнти в перший день гри обвалили додаток, проте пошук лимонів триває

"Монобанк" запустив гру "Полювання на лимони" в якій користувачі мають знаходити віртуальні лимони у додатку та отримувати за це цінні призи. У перший же день запуску гри, 16 жовтня, у додатку "Монобанк" стався масштабний збій.

Що треба знати:

"Монобанк" розігрує цінні призи — для цього треба знайти у додатку всі віртуальні лимони

Можна виграти айфон, мільйон гривень та навіть BMW 3

Українці діляться підказками, де шукати лимони, проте 51 ще не знайдено, скоро буде підказка від банку

Правила пошуку лимонів "Монобанк"

"Монобанк" запустив гру з призами на честь 10 мільйонів користувачів. Правила прості — по всьому додатку треба шукати лимони. Хто збере 10 лимонів візьме участь у розіграші 50 iPhone 17, повідомив співзасновник "Монобанк" Олег Гороховський. Для дитячих карток додатково розігрується 1000 банок шоколадних монет.

Хто збере аж 50 лимонів — змагається за 1 000 000 гривень. Плюс є міфічний 51-й лимон. Якщо його знайти — отримаєте BMW 3. Кажуть, він десь на маркеті, але я не перевіряв, Олег Гороховський

Українці діляться підказками, де шукати лимони monobank

Після запуску гри виник ажіотаж. Клієнти "Монобанку" діляться підказками, де шукати лимони. Для першого треба потрясти телефон, для наступних робити різноманітні дії у додатку.

Коли буде підказка, де шукати 51 лимон monobank

Проте найголовніша інтрига пошук 51-го лимону. Без нього неможливо виграти BMW 3 Series. Для дітей виграш за 51 лимон — поїздка до Діснейленду для переможця та чотирьох його друзів.

Гороховський пообіцяв підказки, які допоможуть знайти 51 лимон. Він додав, що без першої знайти BMW майже неможливо. Перша підказка буде об 11:00 17 жовтня. Проте якщо хтось знайде дорослий 51 лимон до підказки "Монобанк" додасть ще одно авто до розіграшу, додав він.

Українці жартують про пошуки 51 лимон "Монобанк"

У соцмережах справжня хвиля пошуків останнього лимона. Дехто жартує: ось він, у нас в холодильнику. Інша користувачка пожартувала про те, як "знайти" 51 лимон на дитячій картці — все просто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що клієнтка "Монобанку" втратила кошти через контакт у телефоні.