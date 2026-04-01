Ризикуєте порвати стосунки: що заборонено робити 1 квітня

Наталія Дума
Дівчина приміряє нову сукню. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

В цей день краще не різати хліб, а ламати його

Цієї середи, 1 квітня, за новоюліанським церковним календарем православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської. За старим календарем це свято припадало на 14 квітня.

Марія Єгипетська народилась у Єгипті. В підлітковому віці вона пішла до Олександрії і протягом 17 років жила в розпусті. Одного разу, під час паломництва до Єрусалиму, вона прагнула увійти до храму, але невидима сила не пустила її крізь двері.

Перед іконою Богородиці Марія розкаялася і пообіцяла змінити життя. У результаті вирушила в пустелю, де прожила майже півстоліття в молитві, стриманості й боротьбі над плотськими спокусами.

Традиції та прикмети 1 квітня

Це свято — не про зовнішні ритуали, а про усвідомлення того, що не буває "занадто пізно" для звернення до Бога та внутрішньої трансформації. У народному побуті 1 квітня сформувалися свої прикмети.

  • Якою буде погода цього дня, таким передбачали і наступне літо: сині хмари — до доброї вітряної погоди;
  • дощ — до хорошого сінокосу;
  • якщо чути грім — чекайте теплого літа, а сирість — багато грибів.
Грім. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 1 квітня

  • різати хліб — краще ламати йоготак можна "розрізати" добробут, в той час, як ламати — як ділитися благом;
  • дарувати ножі чи ріжучі предмети — ножі у народній символіці можуть бути знаком різких розривів стосунків чи духовних перешкод;
  • одягати нове або важливе вбрання — це ніби неприйняття будь‑яких зовнішніх змін до тих, як відбудеться внутрішнє переосмислення.

