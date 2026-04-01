Ризикуєте порвати стосунки: що заборонено робити 1 квітня
В цей день краще не різати хліб, а ламати його
Цієї середи, 1 квітня, за новоюліанським церковним календарем православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської. За старим календарем це свято припадало на 14 квітня.
Марія Єгипетська народилась у Єгипті. В підлітковому віці вона пішла до Олександрії і протягом 17 років жила в розпусті. Одного разу, під час паломництва до Єрусалиму, вона прагнула увійти до храму, але невидима сила не пустила її крізь двері.
Перед іконою Богородиці Марія розкаялася і пообіцяла змінити життя. У результаті вирушила в пустелю, де прожила майже півстоліття в молитві, стриманості й боротьбі над плотськими спокусами.
Традиції та прикмети 1 квітня
Це свято — не про зовнішні ритуали, а про усвідомлення того, що не буває "занадто пізно" для звернення до Бога та внутрішньої трансформації. У народному побуті 1 квітня сформувалися свої прикмети.
- Якою буде погода цього дня, таким передбачали і наступне літо: сині хмари — до доброї вітряної погоди;
- дощ — до хорошого сінокосу;
- якщо чути грім — чекайте теплого літа, а сирість — багато грибів.
Що не можна робити 1 квітня
- різати хліб — краще ламати його — так можна "розрізати" добробут, в той час, як ламати — як ділитися благом;
- дарувати ножі чи ріжучі предмети — ножі у народній символіці можуть бути знаком різких розривів стосунків чи духовних перешкод;
- одягати нове або важливе вбрання — це ніби неприйняття будь‑яких зовнішніх змін до тих, як відбудеться внутрішнє переосмислення.
.Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна класти у великодній кошик. Йдеться не лише про гроші.