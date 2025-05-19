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Дисидент Натан Щаранський презентує свою книгу "Не злякаюся зла", яку вперше переклали українською мовою

Автор
Дмитро Романов
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Автор
Дисидент Натан Щаранський презентує свою книгу "Не злякаюся зла", яку вперше переклали українською мовою Новина оновлена 19 травня 2025, 15:41

У четвер, 22 травня, у виставковому центрі "Жива пам’ять" Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відбудеться презентація книги "Не злякаюся зла" відомого дисидента радянських часів, ізраїльського державного та політичного діяча Натана Щаранського.

Свої спогади про дев’ятирічне ув’язнення у радянських тюрмах Щаранський написав одразу після звільнення, яке відбулось у 1986 році. Першою мовою, якою були видані його мемуари, стала англійська. Майже через 40 років "Не злякаюся зла" вперше видана в Україні українською мовою.

"Це одинадцята країна, де публікується моя книга. Проте в цій публікації особливий для мене сенс. Україна – місце мого народження, а українська мова – мова мого дитинства", — пише Щаранський у передмові до україномовного видання.

У передмові до українського видання він наголосив, що зараз книга "Не злякаюся зла" повертається до свого початкового призначення – допомагати людям у боротьбі. Автор сподівається, що вона додасть українцям оптимізму та впевненості у перемозі.

Українською мовою книгу видало видавництво "Фронезис" за сприяння Тамари та Олега Гороховських. "Не злякаюся зла" стала продовженням книжкової серії "Єврейська бібліотека", започаткованої Єврейською конфедерацією України.

Київська презентація відбудеться одночасно з презентацією в Єрусалимі та пройде у форматі відеомосту.

З Єрусалима до заходу доєднаються сам Натан Щаранський, а також президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, меценат видання Олег Гороховський, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, депутати Кнесету, представники провідних ізраїльських медіа та української діаспори.

Участь у заході в Києві візьмуть колишні радянські дисиденти, директорка заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова, представники видавництва "Фронезис", представники дипломатичних місій в Україні та члени єврейської громади.

Натана Щаранського заарештували у 1977 році за "зраду Батьківщини", яка полягала у тому, що він боровся за права людини. Щаранський був одним із лідерів єврейського руху в Радянському союзі і вів боротьбу за право євреїв виїхати з цієї країни до Ізраїлю. Йому погрожували смертною карою, зрештою засудили до 13 років ув’язнення, з яких він відсидів дев’ять. Над звільненням Щаранського особисто працювали президент США Рональд Рейган та прем’єр-міністерка Британії Маргарет Тетчер.

У своїй книзі він багато пише про те, як залишатись вільною людиною, навіть якщо перебуваєш в ув’язненні.

Початок заходу в Києві – 16-00.

Місце проведення: Виставковий центр "Жива пам’ять". Київ, вул. Юрія Іллєнка, 46А.

Геолокація – за посиланням.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Онлайн-трансляція з Єрусалиму та Києва відбуватиметься на YouTube-каналах Єврейської конфедерації України та президента ЄКУ Бориса Ложкіна, а також у соцмережах.

Організацію та інформаційний супровід заходу забезпечує комунікаційна агенція Ideas & Strategy.

Інформаційні партнери презентації: Ми-Україна, Oboz.ua, РБК-Україна, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.

Теги:
#Київ #Бабин Яр #Борис Ложкін #Натан Щаранський