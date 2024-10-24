Перебуває в тіні чоловіка-генерала: що відомо про дружину Головкома ЗСУ Сирського

Жінка обирає немедійний спосіб життя

У лютому 2024 року новим головнокомандувачем Збройних Сил України став Олександр Сирський. Генерал долучався до командування армією під час боїв за Київ, Харків і Бахмут. До діяльності головкома завжди прикута увага суспільства та преси. А от його дружина не з'являється у публічному просторі.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, хто така Тамара Харченко та чим вона займається.

Що відомо про дружину Олександра Сирського

Тамара Харченко з'явилась на світ у 1972 році. Вона багато років проживала у Конотопі, що на Полтавщині. Згодом перебралась до Харкова, де навчалась в електротехнічному технікумі. Також здобувала освіту в Харківському університеті радіоелектроніки.

Станом на 2021 рік, Тамара працювала у Державній митній службі України. Там вона обіймала посаду головного державного інспектора.

Жінка володіє дачним будинком на Київщині, площею майже 153 квадратних метри. Також у її власності — земельні ділянки під Києвом та 25% прав на квартиру в столиці, яка простягається на 105,6 квадратних метрів.

Достеменно невідомо, коли Харченко вийшла заміж за генерала Сирського. Чоловік має двох синів від першого шлюбу — Олександра та Антона. Молодшому Олександру зараз близько 6 років. Тоді як Антон — вже повнолітній та живе в Сіднеї, що в Австралії.

Загалом Тамара Харченко бажає залишатися поза публічним простором. У соціальних мережах неможливо знайти її сторінки. З рідкісних кадрів Сирського та дружини помітно, що вона — білявка високого зросту та худорлявої статури.

Фото з мережі

Фото з мережі

Раніше Телеграф" розповідав, як виглядає дружина прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона тримається якомога далі від преси.